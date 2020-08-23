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同在中壢站前大聲喊 王浩宇、罷王總部互批

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
罷王團體新聞上了yahoo，雖然對在中壢火車站被指製造噪音表示歉意，但也拿王浩宇過去在火車站前用擴音器轟陳學聖的影片比較「噪音」。圖／取自罷免王浩宇臉書
罷王團體新聞上了yahoo，雖然對在中壢火車站被指製造噪音表示歉意，但也拿王浩宇過去在火車站前用擴音器轟陳學聖的影片比較「噪音」。圖／取自罷免王浩宇臉書

桃園市罷免王浩于粉團19日PO文，表示日前有某議員在媒體上痛訴罷王團體製造噪音擾民，罷王總部在這邊跟中壢市民致歉，雖然許多民眾和團體自發性的宣傳，可能用各種方式來吸引民眾，但畢竟是為了要罷免王浩宇才花的心思，所以總部一樣跟大眾致歉，並保證之後絕對不會在火車站前向進出站的旅客咆哮。

罷王團體雖然致歉加保證，不過卻在同一則訊息PO王浩宇過去在火車站前拿擴音器，批擊當時立委陳學聖的影片，並加註「鬼吼鬼叫就不是噪音？」「最後真的聽不懂說什麽就用X代替」。

這段畫面和小啟上了yahoo新聞，今天引來王浩宇批評，1個多小時前他在臉書反擊「沒品至極耶！」說明他會用擴音器在中壢火車站大吼，是因為當時已經跟鄭文燦市長會勘過中壢火車站，陳學聖後來又特別搞了場去看火車站的廁所，所以他超級不爽，公開短講批評他住台北來作秀，如果不是事實請他告我沒關係，而且擴音器明明就講的很清楚「告我呀」 3個字非常清楚，不明白為什麼被打字成「X我呀」。

王浩宇強調，yahoo這麼大的入口網站，每天有那麼多流量，把那個字故意打成「X」是影射什麼？「難道不知道你們網站，很多小朋友都會看嗎，真的很扯」。

王浩宇不滿過去在中壢火車站用擴音器抨擊陳學聖的事，被罷王團體引用還上了yahoo新聞版，還原事情始末反擊。圖／取自桃園市議員王浩宇
王浩宇不滿過去在中壢火車站用擴音器抨擊陳學聖的事，被罷王團體引用還上了yahoo新聞版，還原事情始末反擊。圖／取自桃園市議員王浩宇

火車站 王浩宇 陳學聖

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