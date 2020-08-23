同在中壢站前大聲喊 王浩宇、罷王總部互批

桃園市罷免王浩于粉團19日PO文，表示日前有某議員在媒體上痛訴罷王團體製造噪音擾民，罷王總部在這邊跟中壢市民致歉，雖然許多民眾和團體自發性的宣傳，可能用各種方式來吸引民眾，但畢竟是為了要罷免王浩宇才花的心思，所以總部一樣跟大眾致歉，並保證之後絕對不會在火車站前向進出站的旅客咆哮。

罷王團體雖然致歉加保證，不過卻在同一則訊息PO王浩宇過去在火車站前拿擴音器，批擊當時立委陳學聖的影片，並加註「鬼吼鬼叫就不是噪音？」「最後真的聽不懂說什麽就用X代替」。

這段畫面和小啟上了yahoo新聞，今天引來王浩宇批評，1個多小時前他在臉書反擊「沒品至極耶！」說明他會用擴音器在中壢火車站大吼，是因為當時已經跟鄭文燦市長會勘過中壢火車站，陳學聖後來又特別搞了場去看火車站的廁所，所以他超級不爽，公開短講批評他住台北來作秀，如果不是事實請他告我沒關係，而且擴音器明明就講的很清楚「告我呀」 3個字非常清楚，不明白為什麼被打字成「X我呀」。