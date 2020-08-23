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學者：美中台關係2壞1好 台灣容易出局

世界日報 / 記者徐偉真林汪靜／台北報導
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片

馬英九基金會22日舉辦「國家不安全：台灣如何轉危為安」研討會，與會學者表示，台灣有三個不安全根源，包括美國心有餘而力不足、中國蓄勢待發，以及台灣外鬥內也鬥；有學者認為，台灣現在處於最不利的位置。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山說，台灣現在的環境真的是不安全，現在的台美中三角關係中有「兩壞一好」，台美之間關係好，但中美是建交以來關係最差的時刻，兩岸關係嚴峻，這兩壞一好「容易出局」，他不是要「唱衰」國家，但美國不會為台獨而戰，但會為了自己不可或缺的利益而戰。

趙春山說，中國大陸過去長期以來寄希望於國民黨、統治當局，更寄希望於台灣人民，但他們跟現在民進黨沒有互信，對現在的國民黨心存疑慮中還帶點失望，他們從過去寄希望變成不寄希望，也帶有落寞。

台北論壇基金會董事長蘇起說，台灣目前有三個不安全根源：第一，美國心有餘力不足，距離遙遠、鞭長莫及，美航母平均年齡28.6年以上，都是老船，維修時間非常長，再加上五角大廈及蘭德公司近年18次兵推都敗於解放軍，美軍恐信心不足，不願做這樣的犧牲。

蘇起表示，其次是大陸蓄勢待發。過去大陸民意對台灣友好，但現在喜愛台灣人的大陸民眾愈來愈少，厭港更厭台，台灣已失去最重要的最後防線，大陸現在既不重視港台民意，也不在乎國際的輿論。第三是台灣外鬥內也鬥，「自己鬥自己」鬥到不顧國家安全。

中國文化大學社科院院長趙建民說，幾個因素把目前的台灣推到一個最不利的位置。而台灣究竟需要什麼樣的兩岸政策？趙認為，第一，總統要能進行兩岸和平對話；第二，台灣在國際上主權必須挺進；第三，台灣要能參與國際經濟的整合，台灣需要以上方案的2.0版。

台灣人 蘇起

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