影／蔡英文主持八二三戰役62周年追思 遺族：政府不公平

蔡英文總統於今（23）日上午前往金門太武山公墓主持「八二三戰役62周年」公祭暨追思活動，一位參戰殉職官員遺孀陳黃阿春談及與會感受，公開批評「政府不公平」，夫婿當年殉國離世後，20年收到的撫恤金僅四萬餘元，一直到民國90年轉辦照撫金；其子說，父親陣亡了，「一條人命僅四萬多元」，「但二二八（受難者）賠多少？五百萬到六百萬元」。這是唯一心中很不平的地方。

陳黃阿春是八二三遺族勵進會成員，夫婿陳盛乾是參戰部隊陸軍第九師25團第7連步槍兵，民國47年8月23日當天遭中共砲擊殉職。她在兒子陪同下自苗栗竹南前來金門參加活動。其子自述，母親原本住在關西，但父親陣亡後，「被趕出來，財產也沒分到」。

陳黃阿春表示，對八二三戰役遺族而言，今天的感受，就是政府不公平；她說，夫婿離世後，他們家沒背景，廿年收到的撫恤金僅四萬餘元，停到九十年轉辦照撫金。

其子進一步解釋稱，當年父親陣亡了，國家給的撫恤金僅四萬多元，一條人命僅四萬多元，但二二八賠多少？五百萬到六百萬元。真正為國家陣亡者，得到的照顧僅是這樣，這是唯一心中很不平的地方，希望國家正視遺族的心願。

其子提出請求，指他當年剛滿一歲，父親就在小金門陣亡，家屬每年來金門參拜，都無法前往小金門，希望金防部能安排在烈嶼陣亡將士遺族前往現地祭拜父親；他也提到，八二三遺族遺孀真的辛苦，希望蔡總統能在總統府為八二三殉職將士遺孀頒發模範母親獎項。

其子表示，他與母親每年來金門不是來觀光，是來祭拜父親。他也肯定今年公祭暨追思活動的比往常好，「金防部的接待，比六十周年好很多」。