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馬、朱、韓角逐明年黨主席？郝龍斌：尊重個人意願
前總統馬英九、國民黨前主席朱立倫與高雄市前市長韓國瑜都被點名是角逐國民黨下屆黨主席的熱門人選，據傳國民黨前副主席郝龍斌也有此意。郝龍斌上午出席父親郝柏村追思會受訪表示，很多人願意參與黨、為黨奉獻是好事，他們都是黨內的菁英，對國民黨未來的發展都有清楚的了解，但重點還是尊重他們個人的意願；至於自己，他則表示現在最重要的就是把父親的追思會辦好。
媒體詢問黨內盛傳侯盧配（新北市長侯友宜配台中市長盧秀燕搭擋角逐2024總統大選），郝龍斌表示，今天他最重要的事就是把父親的追思會辦好，希望追思會多一點、政治少一點，多點對父親的懷念和肯定。
而針對前總統馬英九批評蔡英文總統把國家推向戰爭邊緣，蔡英文總統則回嗆馬英九以為在主權議題上卑躬屈膝就能換來和平。郝龍斌表示，兩岸的和平穩定是台灣未來發展很重要的關鍵因素，不只兩岸要和平穩定，與美國的關係也要維持平衡，這是國家領導人要注意的事情。
此外，對於是否要普篩，藍營縣市首長說會跟著中央的規劃走。郝龍斌表示，對於普篩每個縣市有不同的狀況，不管是財務還是疫情都不同，應該尊重縣市首長對於各縣市的看法，因為除了衛福部外，各縣市也承擔了很大的壓力。
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