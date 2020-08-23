影／蔡英文悼823陣亡將士 遺族感嘆撫卹不公

今天是八二三戰役62周年，不少當年烈士遺族與老兵都到金門參加太武山公墓「八二三戰役62周年」公祭暨追思活動，一位遺孀陳黃阿春在結束後與兒子一同受訪感嘆，先生為國捐軀，政府只給四萬多元撫卹，不像二二八受難者有5至6百萬的撫卹。

蔡英文總統今天到金門太武山公墓主持「八二三戰役62周年」公祭暨追思活動，由國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、陸軍司令陳寶餘、金防部指揮官賀政與金門縣長楊鎮浯等一起陪同。典禮莊嚴隆重，蔡英文總統在太武山忠烈殿及墓塚區分別向陣亡將士上香獻花，並慰問遺族的哀痛。