退軍協會反對李登輝葬五指山 郝龍斌：恩怨該放下了

前總統李登輝逝世後規劃葬在五指山軍人公墓「特勳區」，遭到中華民國退伍軍人協會強力反對，指這是玷污了中華民國革命軍人英靈安息的聖地。對此，國民黨前副主席郝龍斌上午出席父親郝柏村追思會受訪時表示，「對於李總統和父親當初的恩恩怨怨，現在都應該放下了」，人死為大，他尊重李登輝家屬們的意見，也尊重李登輝的遺願。

郝龍斌表示，選在823炮戰紀念日幫父親辦追思會別有意義，因為當初郝柏村和這些同袍一起保家衛國。雖然郝柏村曾交代不要辦追思，叨擾同僚好友，但很多長輩告訴他，他沒有權力不讓他們向父親致意，畢竟他們過去曾共度生死，也有多年感情，所以他違背父親的意願舉辦追思會。

郝龍斌說，雖然郝柏村已經走了5個月，但自己仍非常的懷念父親，父親始終活在他心中、活在他的生活中，郝柏村對他的教誨是他現在行事的準則，「父親在我心中是真正的英雄，也是學習的榜樣」，尤其郝柏村一直希望兩岸能夠和平穩定，中華民國能夠屹立不搖，是大家將來要共同努力的一個目標。

郝龍斌也說，蔡英文總統日前除了到郝柏村墓前追思，也代表中華民國政府頒發褒揚令，表達郝柏村對國家貢獻的肯定。