羅智強貼這照 酸蔡罵馬英九卑躬屈膝好像不太對

蔡英文總統批評前總統馬英九，以為主權議題卑躬屈膝就能換來和平。馬英九今再將砲口對向蔡英文總統，表示他執政8年從來無屈膝過。國民黨北市議員羅智強更在臉書貼出這個月蔡總統接見日本前首相森喜朗訪台團的照片，大酸蔡總統「什麼叫卑躬屈膝，這才叫卑躬屈膝吧。」

羅智強今天在臉書提到，這次的卑躬屈膝論戰，就是馬總統的不是了，羅說，馬執政追求的是國家安全，不是選票；人家蔡英文執政追求的是國家不安全，越不安全選票越多，羅對馬前總統說，「你們(馬蔡)兩個人追求的東西不一樣，你幹嘛去戳她呢？」

羅智強也貼出這個月，總統蔡英文於總統府接見日本前首相森喜朗訪台團的照片，羅智強說，蔡英文回頭罵馬前總統卑躬屈膝，話說回來，蔡英文罵卑躬屈膝，好像也不太對吧！「什麼叫卑躬屈膝，這張照片才叫卑躬屈膝吧。」

羅智強說，總部在比利時的「國際危機組織」，過去17年8次把台海列為不安全，陳水扁執政八年4次，蔡英文執政四年4次，馬英九執政八年0次「台灣鄉親啊，誰在守護台灣安全，還不清楚嗎？」