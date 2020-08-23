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吳敦義挺馬英九：蔡英文口出惡言沒資格當總統

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前副總統吳敦義（前）上午出席行政院前院長郝柏村追思會受訪時批評蔡英文總統，「這樣口出惡言，她根本沒有資格做中華民國的元首」。 記者季相儒／攝影
前副總統吳敦義（前）上午出席行政院前院長郝柏村追思會受訪時批評蔡英文總統，「這樣口出惡言，她根本沒有資格做中華民國的元首」。 記者季相儒／攝影

前總統馬英九批評蔡英文總統「聯美抗陸」路線把國家推向戰爭邊緣，遭蔡英文總統反批馬英九以為在主權議題上卑躬屈膝就能換來和平。前副總統吳敦義上午出席行政院前院長郝柏村追思會受訪時批評蔡英文總統，「這樣口出惡言，她根本沒有資格做中華民國的元首」。

吳敦義表示，蔡英文口出惡言，實在沒有風度也不了解馬英九總統任內所做的事情。馬執政8年期間，兩岸確實是和平穩定發展，也做到和陸、友日和親美，與大陸維持和平穩定發展，且不只日本，與南韓、歐洲、亞洲等都廣結善緣；美國是自由民主法治的國家，世界第一的大國，只有這個國家能出售防禦性武器給中華民國，讓台澎金馬能維持和平穩定安全。

吳敦義指出，他在馬執政期間扮演三個階段的角色，在馬英九擔任黨主席時，任第一副主席兼秘書長；第二階段是任行政院長，最後一個階段是做副手。他充分了解馬英九總統任內8年對中華民國的忠貞和貢獻，馬英九的努力大家有目共睹。

馬英九 蔡英文 吳敦義

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