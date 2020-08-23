批柯文哲刻薄寡恩 陳佩琪叫屈：沒錢沒網軍注定落湯雞

民眾黨主席、北市長柯文哲對於吳益政落選時趕行程未出現遭批「刻薄寡恩」，柯今天以歐威爾小說《一九八四》為例，表示「沒有想到台灣會變成這個樣子」。柯文哲妻子陳佩琪今天則在臉書幫柯文哲叫屈，陳佩琪說，「的確，沒錢、沒網軍、沒媒體，沒有意外， 就注定要變成落湯雞。」

陳佩琪則搬出老話鼓勵柯文哲「 心存善念，盡力而為」，不管結果如何， 人生盡力就好。

對於高雄市長補選民眾黨慘敗後，這次台中和平區長補選再吞敗，陳佩琪一早在臉書表示，她看到先生講「沒想到台灣會變成這個樣子」 感觸頗深。

陳佩琪說，前幾個星期幾場中南部輔選行程，柯文哲幾乎都親到現場，但高雄選舉結束那晚，柯文哲沒出現挨批，陳說，柯文哲告訴她原委，是因民眾黨資源有限，選舉還在進行中，必須轉戰各地。

陳佩琪說，柯文哲高雄市補選還有去站台，站完台搭最後一班高鐵到台中，再搭車到台中谷關，到谷關已半夜12點多，第二天趕在早上7點進梨山管制站，資源有限，選舉還在進行中，必須轉戰各地。

陳佩琪幫柯文哲抱不平，並當面跟柯說「 跟我講這麼清楚， 但會罵你的都是外面的， 怎麼不對外說清楚呢？」柯無奈表示：「都講了啊， 但沒人寫， 播出片段也都砍了。」

陳佩琪說，她偶爾跟柯到外面跑行程， 雖只是偶爾陪同， 但兩天下來， 也是累到眼冒金星、兩腿發軟，這種行程真是鐵人跑的。高雄的選前一夜，民眾黨沒經費，只好捨棄搭建舞台，改乘吉普車陪候選人拜票，那天下大雨，果然淋成了落湯雞。「的確，沒錢、沒網軍、沒媒體， 沒有意外， 就注定要變成落湯雞。」