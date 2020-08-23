馬英九舉蔡英文向大陸卑躬屈膝三實例 要她先檢討自己

前總統馬英九今再把砲口對向蔡英文總統，他上午出席行政院前院長郝柏村追思會受訪時表示，自己執政8年從來沒有屈膝過，他更舉例三次蔡總統對大陸卑躬屈膝的行為，回酸「蔡總統應該先檢討自己」。

馬英九昨日在馬英九基金會主辦的國安不安全研討會中，批評蔡英文總統把國家推向戰爭邊緣；蔡英文總統回嗆馬英九以為在主權議題上卑躬屈膝就能換來和平。

馬英九今天上午強調，他做了8年總統，和大陸也打了8年交道，期間簽了23個協議，每一個都是平等互惠的，最後一年他和大陸國家主席習近平在新加坡見面，也是平起平坐，從來沒有任何卑躬屈膝的情況；外國媒體也說這是兩岸從1980年代以來，大陸對於台灣主權問題所做最大的讓步。

馬英九反批，「蔡總統執政有好幾次的卑躬屈膝的事實」，今年7月13日在太平島議題上，美國國務卿要我國遵守南海仲裁的判斷，把太平島看做一個礁、而非島，外交部不但沒有抗議，還表示歡迎，這叫卑躬屈膝；我國漁民到沖之鳥礁附近捕魚，被日本漁船驅趕，蔡政府一聲都不吭，這叫卑躬屈膝；十年前兩岸簽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)，蔡總統說這是糖衣毒藥、走向中國，會害死台灣經濟，十年後蔡政府擔心大陸要終止ECFA，特別要陸委會和經濟部處理，希望大陸不要中止，這也是卑躬屈膝、前倨後恭。