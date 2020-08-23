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孫大千諷刺：外交部已成美國國防部附隨組織

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前立委孫大千批評外交部變美國國防部附隨組織。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千批評外交部變美國國防部附隨組織。圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千說，前總統馬英九前提醒民進黨政府，不要把台灣推向戰爭的邊緣，所在意的就是國家安全，這樣的言論，到了民進黨那怎麼會變成是「反國安」、「反外交」的行為？外交部為什麼不乾脆改名叫做「台獨部」。

孫大千在臉書貼文，美國對台灣本來就是口惠而實不至，除了要台灣花大錢來購買昂貴的軍購，美國究竟為台灣做了什麼事，美國敢承認中華民國政府，敢和中華民國建立外交關係嗎？

孫大千批評，美國長期以來就習慣犧牲小弟，成全自己。成為美國棄子的國家比比皆是，外交部憑什麼向台灣人民保證，台灣不會是下一個美國的棄子呢？外交部能夠替川普保證，如果台海一旦發生戰爭，美國一定會出兵介入嗎？什麼時候外交部已經成為美國國防部的附隨組織。

外交部 孫大千 戰爭

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