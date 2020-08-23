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影／來嘉義提前布局總統選戰？柯文哲：想太多了

聯合報 / 記者李承穎陳玫伶／嘉義即時報導
台北市長柯文哲（左三）今來嘉義參加多項行程。記者李承穎／攝影
台北市長柯文哲（左三）今來嘉義參加多項行程。記者李承穎／攝影

台北市長柯文哲今天來嘉義參加一連串行程，並與嘉義市眾多議員見面，媒體今問到是否為2022年總統選戰，提前部署，柯文哲說，「想太多了」，每天該做的事情做，然後順其自然，人活在世界上不必老是想著要做什麼，每天還是要過日子。

柯文哲今早來嘉義為嘉義國際啤酒馬拉松致詞、鳴槍，並參加雷特氏症病友關懷協會捐贈儀式，隨即到嘉義市東市場吃早餐、參拜嘉義城隍廟、九華山地藏庵等，中午則與嘉義市議員餐敘。

媒體問到來嘉義參加行程是否為「招兵買馬」？柯文哲說，今天是台灣民眾黨員要善心捐贈給病友協會，要他順便來頒獎，今早4點就起床來參加，這是公益結合體育活動。

至於和地方議員交流見面，柯文哲說，既然成立政黨，還是要跟每個地方的政治力量、勢力接觸和連結，已參加4場補選，再做反省和檢討。　　

台灣民眾黨指出，柯文哲將與地方意見領袖交換意見，了解地方需求，準備深耕嘉義，目前民眾黨在嘉義地區還沒有2022的議員或民代參選人選，會借鏡之前過溝里候選人自薦參選經驗，希望有志服務在地者可與「台灣民眾黨-嘉義總服務處」連絡，有好的人選，都願意去支持。

嘉義 台灣民眾黨 柯文哲

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