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影／民眾黨多項選舉慘敗 柯文哲認光環失效是原因
台灣民眾黨參與今年多項選舉「全軍覆沒」，黨主席柯文哲今被媒體問到「柯文哲光環」是否跨不過台北市，柯說，應該是多重因素，不只是否不能跨過淡水、或根本是柯文哲光環減少、單一席次的選舉結構等，科學分析才知道，蒐集資料來做內部檢討，「反省改進是我們的文化」。
柯文哲今早來嘉義為嘉義國際啤酒馬拉松致詞、鳴槍，並參加雷特氏症病友關懷協會捐贈儀式，隨即到嘉義市東市場吃早餐、參拜嘉義城隍廟、九華山地藏庵等，中午則與嘉義市議員餐敘。
柯文哲今被媒體問到民眾黨選舉接連慘敗時說，台灣選舉單一席次的，小黨不容易出線，因兩大黨長期經營，小黨要多席次的才有機會，這是政治現實，要思考未來策略是否改變，已經歷里長、鄉長、市長和山地原住民區等補選，會蒐集資料來檢討。
媒體問到台灣民眾黨候選人吳益政落敗，柯文哲卻缺席敗選記者會，外界有誤解，柯文哲說，高雄補選站完台後，搭最後一班到高鐵到台中，再搭車到谷關，都半夜12點多，還要趕在早上7點前到梨山管制站，坦白講故事全部聽起來很合理，因選舉還在進程中，資源又有限，要轉戰各地。
柯文哲說，但在媒體操作上就變成「柯伯（刻薄）寡恩」，故事從頭聽到尾沒問題，但後面剪到只播前面，再加上名嘴這樣操作，坦白講，喬治歐威爾寫的「1984」小說時，沒想說竟然在今天台灣居然出現，但已變成既存現實，要想想要怎麼解決。
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