凝聚修憲黨版共識 國民黨8月30日起辦修憲議題大辯論

在朝野有共識下，立法院8月可望成立修憲委員會啟動修憲工程。為凝聚黨內對修憲案共識，國民黨也將辦系列修憲議題大辯論，確定黨版方向。8月30日將先在立院辦辯論會前專家會議，釐清相關修憲概念。

負責籌辦修憲辯論會的國民黨立委李貴敏表示，8月30日的修憲議題辯論會前專家會議，將邀請學者與法界實務人士，檢視過去歷次各項修憲議題，仔細剖析各議案的妥適性與後續可能造成的變革效果。

李貴敏指出，專家會議上也將初步篩檢後續修憲大辯論子題，像是包含廢考、監議題是否合併或一院一辯、內閣制或總統制修憲要同步討論議題等，至於朝野已有共識，也屬國際趨勢的投票年齡下修至18歲，原則上不會列入大辯論主題。

李貴敏說，辯論子題出爐後，將邀專家與修憲提案立委，自9月起以各子題一場的方式，逐一在立法院的正式委員會會議室舉辦辯論會，釐清各修憲主張的可行性與共識，漸進擬定對各修憲議題的黨版修憲條文共識。

只不過立法院會議室限制不能開辯論會，李貴敏表示，修憲工程要立院起頭，修憲辯論會還是會在立院舉辦，只是不排除以公聽會名義召開，但適當調整發言追問機制以達到實質辯論效果，盼讓好的制度能愈辯愈明。

李貴敏說，憲法是一國根本大法，修憲影響不同於修法，須謹慎為之，也因此相關主張與提案都要基於正確的概念；就像要開心臟繞道手術前，必須有專家會議會前會決定手術方式，再開辯論會仔細推敲細節，讓修憲結果能達到最佳成果。