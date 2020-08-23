川普只吵架、不打架難救台 蘇起：美軍自評軍力輸大陸

兩岸情勢緊張，國內不少人憂心，在美中角力下台灣選邊站，戰火可能一觸即發，屆時美軍是否馳援仍在未定之天。國安會前秘書長蘇起受訪表示，美軍現在自評軍力打不贏大陸，只是嘴巴上不承認，但美國現在來救台灣可能性非常低。

蘇起認為，特別現在美國總統是川普，更不會發兵救台灣，因為他上任至今基本上「只吵架、不打架」，就算是在中東也是用空軍、射飛彈，能盡量不派人去打仗就盡量不打，他不會為台灣跟大陸這麼大對手打，出兵機率頂多只有個位數。

蘇起也提醒，兩岸關係已過了可修補的點，台灣現在能做的已非常少，勸蔡總統、民進黨這段時間少說壞話、多做好事，尤其是民進黨與蔡總統把台灣內部撕裂的這麼厲害。

蘇起舉軍公教為例表示，這些人是最支持台灣安全的人，蔡政府卻以年金改革將這群最支持國家的人傷害到這個程度，如果兩岸最後出了事，怎麼叫他們來救台灣，這都是蔡英文過去犯的錯誤現在都要兌現，現在能懺悔、道歉就趕快。