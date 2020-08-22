院際聯繫小組避談審判核心 監院被質疑難防下個陳師孟

為化解監察、司法兩院長期相互扞格，監察院成立「院際聯繫小組」，盼能就兩院爭點進行研議。院際聯繫小組召集人蔡崇義表示，主要處理事項將不碰觸司法院「審判核心」的共識，內容偏向事務性議題，目前仍在整理議題階段；監院人士則質疑，過去前監委陳師孟正因觸及法官審判核心引發司法體系大反彈，如今聯繫小組卻傾向不就最敏感議題釐清，難保不會有下一個陳師孟出現。

蔡崇義表示，初期鎖定法律背景的監委加入，包括曾擔任民間司改會執行長的高涌誠、前特偵組主任郭文東、律師張菊芳等人。目前初步盤點包括協調調卷、調閱不起訴書等不影響法官審判的議題；至於法官濫用自由心證部分，確實是各界關注部分，但基於難有明確標準，並不在聯繫小組框定的討論範圍內。

郭文東也說，法官濫用自由心證部分太過抽象，預期聯繫小組未來不會去碰觸，但開庭程序、證據調查等行政程序應可開放監委調查，若連這部分都列入審判核心，那監察院面對司法院就什麼都不能動了，這部分有賴未來雙方多溝通。

一位參與該小組的監委表示，並不太看好聯繫小組能達成的實質成效，與其說聯繫小組，不如說是「議題整理小組」；因為司法院、監察院兩邊都是獨立行使職權機關，在監院，是連院長都不能代表全體監委的；因此縱使成立小組，也很難以部分監委代表全體監委意見去對談，評估僅能由雙方高階文官，例如秘書長層級進行會談，但此層級對談過去早有先例，亦難承諾具體事項。

該名監委評估，院際聯繫小組雖然有助於降低兩院間的緊張氛圍，但實務上能和司法院達成多少實質共識，進展可能有限。