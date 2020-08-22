快訊

劉若英哭了！開唱數度哽咽 曝老父5天前過世

黛妃去世23年！兩王子想再找出死因 哈利憂兇手對付梅根

聽新聞
test
0:00 / 0:00

院際聯繫小組避談審判核心 監院被質疑難防下個陳師孟

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院成立際聯繫小組，但議題設定上避談審判核心等爭議點，被質疑難防下個陳師孟。 本報系資料照
監察院成立際聯繫小組，但議題設定上避談審判核心等爭議點，被質疑難防下個陳師孟。 本報系資料照

為化解監察、司法兩院長期相互扞格，監察院成立「院際聯繫小組」，盼能就兩院爭點進行研議。院際聯繫小組召集人蔡崇義表示，主要處理事項將不碰觸司法院「審判核心」的共識，內容偏向事務性議題，目前仍在整理議題階段；監院人士則質疑，過去前監委陳師孟正因觸及法官審判核心引發司法體系大反彈，如今聯繫小組卻傾向不就最敏感議題釐清，難保不會有下一個陳師孟出現。

蔡崇義表示，初期鎖定法律背景的監委加入，包括曾擔任民間司改會執行長的高涌誠、前特偵組主任郭文東、律師張菊芳等人。目前初步盤點包括協調調卷、調閱不起訴書等不影響法官審判的議題；至於法官濫用自由心證部分，確實是各界關注部分，但基於難有明確標準，並不在聯繫小組框定的討論範圍內。

郭文東也說，法官濫用自由心證部分太過抽象，預期聯繫小組未來不會去碰觸，但開庭程序、證據調查等行政程序應可開放監委調查，若連這部分都列入審判核心，那監察院面對司法院就什麼都不能動了，這部分有賴未來雙方多溝通。

一位參與該小組的監委表示，並不太看好聯繫小組能達成的實質成效，與其說聯繫小組，不如說是「議題整理小組」；因為司法院、監察院兩邊都是獨立行使職權機關，在監院，是連院長都不能代表全體監委的；因此縱使成立小組，也很難以部分監委代表全體監委意見去對談，評估僅能由雙方高階文官，例如秘書長層級進行會談，但此層級對談過去早有先例，亦難承諾具體事項。

該名監委評估，院際聯繫小組雖然有助於降低兩院間的緊張氛圍，但實務上能和司法院達成多少實質共識，進展可能有限。

司法院 監察院 陳師孟

延伸閱讀

聯合報黑白集／陳菊誤將監院當成府

調查報導／6「御用評委」 奪公部門標案班底

新監委首開院會 陳菊：人民聲音就是上帝的聲音

未繳罰單房子竟遭拍賣 監院要求法務部檢討改進

相關新聞

院際聯繫小組避談審判核心 監院被質疑難防下個陳師孟

為化解監察、司法兩院長期相互扞格，監察院成立「院際聯繫小組」，盼能就兩院爭點進行研議。院際聯繫小組召集人蔡崇義表示，主要...

民眾黨地方選舉吞3敗 柯文哲：保證金拿回來就不錯

台中市和平區長補選結果今日揭曉，無黨籍吳萬福以2240票勝出、林蔣雪霞以1790票落敗，民眾黨張瑞紘僅得456票，民眾黨...

馬英九22日開研討會 陸委會：九二共識傷害台主權安全

針對22日馬英九基金會召開研討會，以及相關人士對兩岸政策的批評，陸委會發出書面新聞稿表示，國民黨部分人士持續抱持在台灣毫...

基本工資剛落幕 小英政見最低工資法是假議題？

一年一度的基本工資喊價大戲才落幕，勞團就高喊盡速制訂最低工資法，才是制度化調整基本工資的正途，原因在於最低工資法是蔡英文總統第一任提出的政見，至今已是第二任，還沒送出行政院大門，幾近跳票。不過，檢視最低工資法草案規定，幾乎都與現行機制相差不多，愈來愈多人認為，為了兌現總統政見而大費周章立法，會不會只是個假議題？

蔡總統：馬前總統今天的言論 就是最不安全的一種說法

前總統馬英九批評蔡英文總統不願接受「九二共識」，而把台灣帶向戰爭邊緣等，蔡英文總統透過臉書表示，「我要嚴正表達：守護國家...

學者：台灣聯美反中、外鬥也內鬥 台處於最不安全位置

台北論壇基金會董事長蘇起於22日舉辦的「國家不安全研討會：台灣如何轉危為安」上表示，台灣有三個不安全根源，包括美國心有餘...

國民黨全代會9月登場 將定調兩岸論述核心價值就是中華民國

國民黨全代會9月登場，外界關注的兩岸論述改革結論部分，據了解，國民黨主席江啟臣將重申，黨的核心價值就是中華民國，九二共識...

八二三周年前夕 蔡總統至郝伯村靈前致意並頒發褒揚令

總統府稍早發布訊息指出，日前蔡英文總統前往五指山國軍示範公墓特勳區，向行政院前院長郝伯村的靈前致意、並代表政府頒贈郝前院...

當中華民國成贅字 江宜樺：台灣現在面臨2個國安危機

兩岸關係日益嚴峻，行政院前院長江宜樺今出席馬英九基金會舉辦的「國家不安全研討會」提出警告，提醒台灣現在面臨的重要國安議題...

政府大動作駁斥言論 馬英九：代表我們打到要害了

前總統馬英九今天在研討會上表示，蔡英文總統的錯誤政策輕率把國家推到戰爭邊緣，總統府、行政院、外交部等都回應駁斥；馬英九下...

北北基盼中央整合路網 林佳龍接球擬開「四長會議」

基隆輕軌與台鐵路廊競合引發討論，北捷汐止民生線計畫也連帶備受關注討論。近期台北、新北、基隆三市府，也不約而同地表達期盼交...

基隆輕軌爭議林右昌要交通部出面 林佳龍：責無旁貸

針對基隆輕軌未來完工後台鐵不進基隆火車站引發爭議，交通部長林佳龍今天走訪平溪時，基隆市長林右昌與他一起用餐。林右昌針對基...

熱門新聞

政府大動作駁斥言論 馬英九：代表我們打到要害了

影／陳時中再談普篩：恐多花8億元 壓垮醫療體系

新加坡發現變種病毒引發輕症 從武漢傳至台灣

國民黨擬14縣市聯合普篩 行政院：不希望沒協調就進行

疫情最壞時刻還沒到 比爾蓋茲預測將有數百萬人喪命

馬英九：蔡總統「聯美抗陸」把兩岸從僵局變危局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。