民眾黨地方選舉吞3敗 柯文哲：保證金拿回來就不錯

台中市和平區長補選結果今日揭曉，無黨籍吳萬福以2240票勝出、林蔣雪霞以1790票落敗，民眾黨張瑞紘僅得456票，民眾黨2020基層選舉苦吞3連敗。民眾黨主席柯文哲今受訪表示，保證金有拿回來就不錯，還好未來也沒有選舉了，要靜下心來從長計議。

柯文哲今晚出席北流表演廳滿載測試，會前受訪被問到台中選舉又選輸，只見柯自嘲，還有拿回來（保證金）就不錯，不過是這樣，本來就艱困選區，還好未來時間也沒有選舉了，靜下心來從長計議。

但從高雄市長補選慘輸，如今台中和平區長補選又二連敗，小黨是否難生存？柯文哲說，要等專訪時後再講，選舉制度決定政治制度，政治制度再決定經濟、社會制度，他自己也觀察，台灣的政治取決於7個人的選舉，六都加總統。

柯文哲表示，我們目前的選舉制度顯然會很深刻影響台灣未來30年的選舉。柯說，現行選舉制度下要做任何突破，特別是在藍綠兩黨以外的要去做改變，柯坦言相當困難。

柯文哲表示，有不少政治學者討論，當年修憲改成現行制度後，到底對未來台灣30年會產生什麼樣歷史性的影響？柯認為，這也許是一個反省的時刻。