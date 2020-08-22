八二三周年前夕 蔡總統至郝伯村靈前致意並頒發褒揚令

總統府稍早發布訊息指出，日前蔡英文總統前往五指山國軍示範公墓特勳區，向行政院前院長郝伯村的靈前致意、並代表政府頒贈郝前院長褒揚令予家屬，同時也視察前總統李登輝墓園施工進度。

總統府表示，郝前院長一生戮力從戎從公，擔任軍職及公職期間為國付出的辛勞，尤其在823砲戰中守護國土有功，故總統特頒予褒揚令。而因8月23日上午，總統將前往金門823戰役62週年追思祭悼，不克出席郝前院長追思會，故提前前來致意。