當中華民國成贅字 江宜樺：台灣現在面臨2個國安危機

兩岸關係日益嚴峻，行政院前院長江宜樺今出席馬英九基金會舉辦的「國家不安全研討會」提出警告，提醒台灣現在面臨的重要國安議題有二：第一是政府帶領拆解中華民國的國家定位，第二是中國大陸對台灣武力威脅愈來愈大。

江宜樺建議，台灣要避開這兩個危機，最好的做法就是守住國家定位，避免輕易走向台獨建國幻想，特別在詭譎的中美兩強抗衡，不要成為中美任一方的代理人，甚至直接成為戰場。

江宜樺表示，戰爭發生對人民將產生巨大損失，對兩岸人民感情也會留下無法彌補的傷害，國家領導人要確保人民安全，行事必須謹慎，而不是每天叫囂測試對手底線，若走向公投制憲，或是逼中共訴諸武力犯台，將影響台灣安危。

江宜樺表示，目前的執政黨的民進黨，在黨綱中載明追求台獨制憲，蔡英文總統全面執政後，民進黨要更改國家定位的企圖就可以逐步落實，即便蔡政府沒有公開說要台獨，但一步步讓中華民國邊緣化，從視線消失，政府帶頭拆解國家定位。

江宜樺舉例，現在總統出訪邦交國不自稱是中華民國總統，總統府官網國旗縮小，外交部好不容易找到索馬利蘭建交，掛牌也不稱中華民國，還稱贅字不需要出現，若蔡總統順勢推動制定新憲，民進黨完成黨綱中制憲目標，就是國安危機。

江宜樺說，中華民國到目前為止仍是台灣各界最大公約數，憲法是憲政與法律秩序根本基礎，若在現行體制下制憲，中華民國憲法走入歷史，等於是要拆解自己原本創建秩序，否定原體制的正當性，這樣不需要外敵入侵台灣就不可能安定。

江宜樺表示，只要台獨完成，國家自我定位與法理基礎就被改變，有人寄望因此更有機會進入聯合國，但反而可能因此與對岸處在更緊張的關係。

此外，江宜樺說，近日有民調顯示，八成民眾認為中共不會武力犯台，只有12%認為會；若中共武力犯台，有6成認為美國會救援，僅三成認為不會，民調顯示不擔心中共會武力犯台，也覺得美國會出手救援。

江宜樺表示，台灣對共產黨思維太習慣以民主社會的理性思考，但中共一貫堅持能和統就統一，不行就武統，不會放棄統一目標；當台灣的民眾愈相信中共不會武力犯台，就愈不在意網軍對對岸冷嘲熱諷，最後反逼迫中共最後訴諸武力。

江宜樺說，美國對賣武器給台灣這樣國家比出兵協防興趣更大，台灣有事美國可能派艦隊來西太平洋嚇阻，但幾乎可確定不可能派地面部隊登陸作戰，國人要有心理準備靠自己軍隊；台海戰爭一旦爆發，台灣就是主戰場，兩岸將兩敗俱傷。