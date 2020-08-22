基隆輕軌爭議林右昌要交通部出面 林佳龍：責無旁貸

針對基隆輕軌未來完工後台鐵不進基隆火車站引發爭議，交通部長林佳龍今天走訪平溪時，基隆市長林右昌與他一起用餐。林右昌針對基隆輕軌捷運目前方案，向部長表達，希望交通部出面從國土規劃與大台北首都圈區域發展的角度，來整合協調出最佳方案的想法。林佳龍表示支持，並指他責無旁貸。

林佳龍今天率交通部團隊到基隆走淡蘭古道，参訪基隆暖暖車站、大菁農場，隨後再再攻上五分山，然後下到新平溪礦業園區。

林右昌今天行程滿檔，有多項活動，抽空中午與林佳龍用餐時，林右昌細數他觀光廊帶的整體構想，希望未來觀光署成立後，將以分署的概念來統整區域觀光的發展。