快訊

颱風「巴威」來勢洶洶 今晚大稻埕煙火暫停

基隆輕軌爭議林右昌要交通部出面 林佳龍：責無旁貸

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆輕軌目前規畫方案，在未來完工後台鐵不進基隆火車站，因此引發爭議。 圖／基隆市政府提供
基隆輕軌目前規畫方案，在未來完工後台鐵不進基隆火車站，因此引發爭議。 圖／基隆市政府提供

針對基隆輕軌未來完工後台鐵不進基隆火車站引發爭議，交通部長林佳龍今天走訪平溪時，基隆市長林右昌與他一起用餐。林右昌針對基隆輕軌捷運目前方案，向部長表達，希望交通部出面從國土規劃與大台北首都圈區域發展的角度，來整合協調出最佳方案的想法。林佳龍表示支持，並指他責無旁貸。

林佳龍今天率交通部團隊到基隆走淡蘭古道，参訪基隆暖暖車站、大菁農場，隨後再再攻上五分山，然後下到新平溪礦業園區。

林右昌今天行程滿檔，有多項活動，抽空中午與林佳龍用餐時，林右昌細數他觀光廊帶的整體構想，希望未來觀光署成立後，將以分署的概念來統整區域觀光的發展。

林右昌表示，至於最近大家關心的輕軌捷運方案，他也向部長表達，希望交通部出面從國土規劃與大台北首都圈區域發展的角度，來整合協調出最佳方案的想法，出面協調北北基。部長也持肯定，表示責無旁貸的正面態度。

基隆輕軌爭議林右昌要交通部出面，林佳龍：責無旁貸。圖／取自林右昌臉書
基隆輕軌爭議林右昌要交通部出面，林佳龍：責無旁貸。圖／取自林右昌臉書
基隆輕軌爭議林右昌要交通部出面，林佳龍：責無旁貸。圖／取自林右昌臉書
基隆輕軌爭議林右昌要交通部出面，林佳龍：責無旁貸。圖／取自林右昌臉書

基隆輕軌 林右昌 林佳龍

延伸閱讀

基隆納骨塔老舊改建 2025年啟用

影／視察電聯車工程 林佳龍：國車國造組鐵道國家隊

影／彰化檢疫惹議 林佳龍：國家隊順時鐘逆時鐘都會通

台中花博虧38億決算報告被退 藍綠互指審計處包庇林佳龍丶盧秀燕

相關新聞

外交部：不受馬英九反外交謬論影響 持續拓展對外關係

前總統馬英九日前的「首戰即終戰」言論引發討論，馬英九今天表示，不贊成蔡英文總統的錯誤政策，「輕率把國家推到戰爭邊緣」；外...

警示蔡政府兩岸路線是鄉愁？馬英九：是台灣生死的大事

前總統馬英九上午批評，蔡總統不願接受九二共識，選擇「聯美抗陸」錯誤國家路線把兩岸從僵局變危局，輕率把國家推到戰爭邊緣，但...

基隆輕軌爭議林右昌要交通部出面 林佳龍：責無旁貸

針對基隆輕軌未來完工後台鐵不進基隆火車站引發爭議，交通部長林佳龍今天走訪平溪時，基隆市長林右昌與他一起用餐。林右昌針對基...

總統府批評馬英九悖離國際現實 令人高度遺憾

前總統馬英九今天批評蔡英文總統因不願意接受「九二共識」而把台灣帶上戰爭邊緣等，總統府發言人黃重諺表示，馬前總統的說法，不...

布局2022成立港湖服務處 柯文哲：其他區陸續都會設

民眾黨今成立北市港湖服務處，正式揭牌，成為民眾黨第一個在台北的服務處。台北市長、兼民眾黨主席柯文哲被 問到此舉是提早布局...

主席之爭開打？韓國瑜、朱立倫、江啟臣同台追思郝柏村

高雄市長補選敗選後，國民黨內下屆黨主席之爭已開始醞釀，包含前主席朱立倫與高雄市前市長韓國瑜都傳有意挑戰將爭取連任的現任主...

民進黨抨擊馬英九「不知所云」 無視台灣主流民意

針對前總統馬英九在其舉辦的研討會上批蔡政府「不承認九二共識造成國家不安全」，民進黨表示，這場研討會宛如馬政府時代的兩岸立...

彰化篩檢惹議 陳柏惟：不應用做政治鬥爭才是全民之福

彰化縣衛生局居家檢疫採檢無症狀惹議，立委陳柏惟今天上午在台中市龍井區普濟老人安養中心舉辦「3Q感謝祭」愛心義剪活動前受訪...

政院嗆馬英九：不斷唱和中國政府 用戰爭威脅台灣人民

前總統馬英九今質疑，為什麼蔡英文總統寧可承受戰爭風險，也不願接受能促進和平、避戰的「九二共識」？行政院則質疑馬英九身為前...

影／再談「首戰即終戰」 馬批蔡：輕率把國家推戰爭邊緣

美中關係緊張，台海戰事也跟著一觸即發，前總統馬英九22日出席國家不安全研討會，就批評蔡政府兩岸政策路線錯誤，也再提到20...

罷捷第一階段連署書要補百多份 罷捷人士備3萬多份因應

發起罷免時代力量高雄市議員黃捷的「鳳山清捷隊」送出第一階段提議連署書3004份，高雄市選委會初步審查後刪除不符規定的29...

蘇起：川普不致為保台和陸硬碰硬 頂多遊走戰爭邊緣

台北論壇基金會董事長蘇起今天表示，美國總統川普至今在國際上只吵架不打架，台灣只是川普心中的「筆尖」，他更不致為保台和中國...

熱門新聞

北市公布18家一般旅館收檢疫客 赫見五星級晶華酒店

葉彥伯遭府院黨加網路追殺 他的老師何美鄉這樣說

新加坡發現變種病毒引發輕症 從武漢傳至台灣

彰化血清調查陳建仁憂失真 台大師指比當年B肝調查認真

我前吉國大使也走過人肉地毯？外交部：未陳報也不鼓勵

陳時中再談普篩：恐多花8億元 壓垮醫療體系

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。