布局2022成立港湖服務處 柯文哲：其他區陸續都會設

民眾黨今成立北市港湖服務處，正式揭牌，成為民眾黨第一個在台北的服務處。台北市長、兼民眾黨主席柯文哲被 問到此舉是提早布局2022？柯文哲說，就按部就班去做，台北其他行政區的服務處，陸陸續續都會設。

柯文哲在致詞時，特別推崇前黃珊珊辦公室助理陳宥丞，目前陳也是民眾黨發言人，柯文哲說，陳宥丞做事非常認真、扎實，相信他會繼續為大家帶來好的服務，已經打出陳接班黃珊珊參選市下屆港湖區市議員的態勢。

媒體問柯，是不是加強陸戰？柯文哲說，一個黨還是要有地方組織，這個陳宥丞是一個很有潛力的年輕人，他願意在這地方深耕，當然鼓勵他。

由於過去在港湖區議員選舉，第一高票是高嘉瑜，第二是黃珊珊，媒體問柯，這席跑不掉？柯說，不管怎樣都要努力，成功有三個要素，天分、運氣、努力，天分是父母決定，運氣老天決定，只有一個是靠自己叫努力，所以他覺得有一個很認真的年輕人，還是要給他鼓勵。

至於民眾黨未來在北市議員選舉會選幾區？柯說，這都講太早，認真過每一天，按部就班去做，這是他最近的體悟。明治維新也不是「1、2、3」日本就改變了，明治維新花了大概40年，不要幻想一天改變這國家，就按部就班去做就可以了。

媒體追問，台北有可能每一行政區都有提名？其他地方都遍地開花？柯文哲說，這要找到適當的人選；還是一樣，按部就班，也不要強求，有適當人選就一步一步展開。

至於市長選舉，有沒有機會？柯文哲說，一樣，其實要當台北市長，他自己的經驗，按部就班，要一樣一樣學習，沒那麼容易。媒體問，會不會吸收或是跟親民黨合作？柯說，民眾黨是柔性政黨，所有的黨派都有。事實上他覺得台北市政府是一個非常典型的例子，有各黨各派各種立場的人，但是都可以合在一起工作，這是很好的模範。

對於是不是已經提前宣布副市長黃珊珊接班？柯仍未鬆口，他說，想太多，還是那句話，不要老是在想選舉，該做準備一步一步去做就可以。媒體也問柯，周末行程都是選舉布局？柯說，沒有啦，按部就班、順其自然。