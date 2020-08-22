主席之爭開打？韓國瑜、朱立倫、江啟臣同台追思郝柏村

高雄市長補選敗選後，國民黨內下屆黨主席之爭已開始醞釀，包含前主席朱立倫與高雄市前市長韓國瑜都傳有意挑戰將爭取連任的現任主席江啟臣。明天已故行政院前院長郝柏村將在台北市政府舉辦追思會，3人也將在選後首度公開同台。

知情人士證實，明天追思會雖以過去與郝柏村較有交集者為受邀對象，但郝龍斌確實有邀請韓國瑜出席，也獲得韓首肯。但主辦單位首批受邀貴賓中沒有韓，可能是因為韓確定的較晚。

而韓國瑜明天出席郝柏村追思會，也是繼8月14日為國民黨高雄市長候選人李眉蓁站台後僅一周即再度出席公開活動，由於黨內將韓國瑜視為失去高雄執政權核心戰犯，韓如此快即再公開露面，態度也引發關注。

主辦單位目前統整，明天郝柏村追思會將有馬英九、連戰、蕭萬長、吳敦義、吳伯雄、朱立倫、江啟臣、許水德、錢復、張博雅、徐立德、胡志強、尹衍樑、彭淮南、劉德音、鄭崇華、吳東進、張安平、蔣方智怡等政商要人出席。

此外，軍方也將有包含包含前參謀總長霍守業等超過40位現役、退役將領出席，共同追念永遠的郝總長。