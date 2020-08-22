快訊

扯！合歡山鳶峰大放光明 暗空公園變亮空公園

米其林摘星預測／王瑞瑤：密探到台中 這原因應該會很痛苦

國民黨擬14縣市聯合普篩 行政院：不希望沒協調就進行

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供

彰化縣的「精準篩檢」風波未平，如今有媒體報導指出，國民黨擬聯合14個執政縣市進行普篩。行政院則表示，中央地方還是要防疫一條心，不然民眾對防疫措施會無所適從，且畢竟會使用公帑，不希望看到在沒有任何協調的情況下，地方就進行額外普篩。

對於國民黨可能的動作，行政院發言人丁怡銘今受訪表示，目前還沒有看到地方縣市跟指揮中心說明打算聯合普篩一事。

丁怡銘表示，中央地方還是要防疫一條心，不然民眾對防疫措施會無所適從，我國目前為止的防疫成績都是因為從中央、地方、民眾都十分配合才能達成，不希望看到在沒有任何協調的情況下，地方就進行額外普篩，且相關防護措施也要統一，畢竟相關篩檢、篩劑還是跟中央申請補助，公帑使用上必須謹慎。

新冠肺炎 COVID-19 丁怡銘

延伸閱讀

不怕「IE不能動」！行政院：抽查未發現單一使用IE

工商界喊「再發5000元振興券」 政院：沒有考慮

工商業喊紓困4.0 行政院：就各種經濟局勢做有效因應

彰化衛生局「逆時中」 行政院提3疑點支持衛福部

相關新聞

國民黨擬14縣市聯合普篩 行政院：不希望沒協調就進行

彰化縣的「精準篩檢」風波未平，如今有媒體報導指出，國民黨擬聯合14個執政縣市進行普篩。行政院則表示，中央地方還是要防疫一...

昨增一境外移入、彰化案後續 陳時中今下午2時說明

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，我再增加一例新冠肺炎境外移入個案，但指揮官陳時中以公務繁忙，首次推延記者會，指揮中心今上午...

記者會首見推延…我增1例境外移入

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，我再增加一例新冠肺炎境外移入個案，但指揮官陳時中以公務繁忙，首次推延記者會至今天；彰化縣長...

非防疫旅館收檢疫者 北市公布18家

北市府針對非防疫旅館檢疫旅客進行清場，昨晚公布非防疫旅館接待檢疫旅客的旅館名單，共有包括今年舉辦雙城論壇視訊會議的晶華酒...

彰化文化場館 沒口罩不給進

新冠肺炎疫情再起，彰化縣政府教育處通知各國中小學，開學前先召開防疫小組會議，討論是否開放校園；文化局昨天起勸導進入縣立文...

嘉縣居家檢疫 發燒竟被要求自行就醫

嘉義縣竹崎鄉灣橋村滕姓女子長期在緬甸工作，8月初返國在住家居家檢疫，期間發生發燒，滕父打電話詢問嘉義縣府衛生局要到哪一家...

晶華酒店有一名居家檢疫者 黃珊珊：外籍旅客檢疫剩1天

市府觀傳局今晚公布非防疫旅館仍收檢疫者的旅館名單，目前還沒完全移走檢疫者的旅館業者數量，共有18家，市府要求限期改善，否...

非防疫旅館接待檢疫旅客要開罰 公會批：介入慢罰太快

北市府針對非防疫旅館檢疫旅客進行清場，昨晚公布非防疫旅館接待檢疫旅客的旅館名單，共有18家，市府要求限期改善，否則將於2...

北市公布18家一般旅館收檢疫客 赫見五星級晶華酒店

北市非防疫旅館檢疫客進行大清場，市府觀傳局今晚公布非防疫旅館仍收檢疫者的旅館名單，目前還沒完全移走檢疫者的旅館業者數量，...

新增1例新冠肺炎境外移入 明由指揮官陳時中說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國再增加1例新冠肺炎境外移入個案，但因今日公務繁忙，故今日無召開記者會，將於明天召開記者...

疫情有疑慮！日月潭萬人泳渡不敢喊停 縣府今發函中央

針對國內新冠疫情近來境外移入病例時有所聞，加上不少國人出國後才被篩來驗出陽性，讓南投縣疫情應變中心憂心，預定9月27日舉...

賴清德讚陳時中扛起所有防疫責任 籲給掌聲鼓勵和支持

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中近日為了彰化縣防疫，指揮中心要求政風調查之事，備受批評，副總統賴清德今天在高雄...

熱門新聞

北市公布18家一般旅館收檢疫客 赫見五星級晶華酒店

葉彥伯遭府院黨加網路追殺 他的老師何美鄉這樣說

防疫變政治口水？綠彰化黨部要葉彥伯停職調查 藍黨團相挺

陳其邁小內閣完整名單揭曉！ 24日走馬上任

彰化血清調查陳建仁憂失真 台大師指比當年B肝調查認真

雄中校長謝文斌任高雄市教育局長 與陳其邁為雄中校友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。