國民黨擬14縣市聯合普篩 行政院：不希望沒協調就進行

彰化縣的「精準篩檢」風波未平，如今有媒體報導指出，國民黨擬聯合14個執政縣市進行普篩。行政院則表示，中央地方還是要防疫一條心，不然民眾對防疫措施會無所適從，且畢竟會使用公帑，不希望看到在沒有任何協調的情況下，地方就進行額外普篩。

對於國民黨可能的動作，行政院發言人丁怡銘今受訪表示，目前還沒有看到地方縣市跟指揮中心說明打算聯合普篩一事。

丁怡銘表示，中央地方還是要防疫一條心，不然民眾對防疫措施會無所適從，我國目前為止的防疫成績都是因為從中央、地方、民眾都十分配合才能達成，不希望看到在沒有任何協調的情況下，地方就進行額外普篩，且相關防護措施也要統一，畢竟相關篩檢、篩劑還是跟中央申請補助，公帑使用上必須謹慎。