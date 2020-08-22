罷捷第一階段連署書要補百多份 罷捷人士備3萬多份因應

發起罷免時代力量高雄市議員黃捷的「鳳山清捷隊」送出第一階段提議連署書3004份，高雄市選委會初步審查後刪除不符規定的298份，罷捷者要補送170多份。「鳳山清捷隊」表示，等接到中選會有關補連署書的公文後，會快速補送300份；目前已連署3萬3000份，一進入第二階段連署，相信能在規定的時限內送給中選會審查。

高雄市選委會審查罷捷領銜人送的第一階段連署書，審查之後發298份不合規定，其中還有連署人在連署書送出前已死亡者。

發起罷捷的「鳳山清捷隊」王先生說，罷捷行動持續多月，第一階段提議連署的連署人不乏年長者，有些年長者在連署書送出前往生，也不意外，現在選委會要求他們補連署書，他們將補送300份給中選會。

王先生表示，為了在中選會規定的時間內達成第二段連署的目標，即2018年鳳山市議員選區選舉人數的10%、2萬8793份，他們已備了3萬3000份連署書，等拿到中選會發的第二階段連署書，就會展開相關作業，儘快送給選委會審查。

王先生表示，為了讓第二階段連署順利進行，志工現在已先檢查每一份連署書有無錯誤和不完整的部分，每一份分由3人各檢查一次，希望把錯誤率降到最低。

雖然已有3萬3000份連署書為第二階段連署準備，「鳳山清捷隊」還是不時上街頭尋求連署，王先生說，或許現在每天連署的份數比較少，但「鳳山清捷隊」要讓大家知道，他們罷捷行動很堅決，希望今年底能進行罷捷投票。