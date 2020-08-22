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罷捷第一階段連署書要補百多份 罷捷人士備3萬多份因應

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
發起罷免時代力量議員黃捷的高雄鳳山選民到廟裡祈求罷免案順利推動。圖／罷捷「鳳山清捷隊」提供
發起罷免時代力量議員黃捷的高雄鳳山選民到廟裡祈求罷免案順利推動。圖／罷捷「鳳山清捷隊」提供

發起罷免時代力量高雄市議員黃捷的「鳳山清捷隊」送出第一階段提議連署書3004份，高雄市選委會初步審查後刪除不符規定的298份，罷捷者要補送170多份。「鳳山清捷隊」表示，等接到中選會有關補連署書的公文後，會快速補送300份；目前已連署3萬3000份，一進入第二階段連署，相信能在規定的時限內送給中選會審查。

高雄市選委會審查罷捷領銜人送的第一階段連署書，審查之後發298份不合規定，其中還有連署人在連署書送出前已死亡者。

發起罷捷的「鳳山清捷隊」王先生說，罷捷行動持續多月，第一階段提議連署的連署人不乏年長者，有些年長者在連署書送出前往生，也不意外，現在選委會要求他們補連署書，他們將補送300份給中選會。

王先生表示，為了在中選會規定的時間內達成第二段連署的目標，即2018年鳳山市議員選區選舉人數的10%、2萬8793份，他們已備了3萬3000份連署書，等拿到中選會發的第二階段連署書，就會展開相關作業，儘快送給選委會審查。

王先生表示，為了讓第二階段連署順利進行，志工現在已先檢查每一份連署書有無錯誤和不完整的部分，每一份分由3人各檢查一次，希望把錯誤率降到最低。

雖然已有3萬3000份連署書為第二階段連署準備，「鳳山清捷隊」還是不時上街頭尋求連署，王先生說，或許現在每天連署的份數比較少，但「鳳山清捷隊」要讓大家知道，他們罷捷行動很堅決，希望今年底能進行罷捷投票。

對於罷免行動，黃捷用平常心看待，強調自己就是繼續問政、努力為民服務，最近全力參選時力決策委員補選，昨天晚上例行的直播，都以時力與參選為主，請大眾繼續支持時力。

時代力量高雄市議員黃捷仍然以平常心看待選民發起罷免之事。圖／翻攝黃捷臉書直播畫面
時代力量高雄市議員黃捷仍然以平常心看待選民發起罷免之事。圖／翻攝黃捷臉書直播畫面

中選會 選委會 高雄市 黃捷 罷免

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