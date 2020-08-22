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馬英九：蔡總統「聯美抗陸」把兩岸從僵局變危局

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
「馬英九基金會」昨天舉辦「國家不安全研討會：台灣如何轉危為安」研討會，馬英九致詞時強調台灣是不求戰、不畏戰，但也應該積極避戰，他批評蔡英文總統的錯誤政策「輕率把國家推到戰爭邊緣」。 記者曾吉松／攝影
「馬英九基金會」昨天舉辦「國家不安全研討會：台灣如何轉危為安」研討會，馬英九致詞時強調台灣是不求戰、不畏戰，但也應該積極避戰，他批評蔡英文總統的錯誤政策「輕率把國家推到戰爭邊緣」。 記者曾吉松／攝影

民進黨政府執政以來兩岸關係急凍，台灣海峽再陷對峙危機。前總統馬英九上午批評，蔡總統「聯美抗陸」把兩岸從僵局變危局，他反對中共不放棄武力攻台、對台軍演，但也無法接受蔡總統選擇錯誤國家路線，輕率把國家推到戰爭邊緣。

馬英九質疑，避免戰爭、維護和平是國家元首不可推卸的責任，為什麼蔡總統寧可承受戰爭風險，也不願接受能促進和平、避戰的「九二共識」？有什麼必要讓台灣遭受「第一擊」戰禍？兵凶戰危，一旦開戰，生靈塗炭，國家元首豈可不慎？

馬英九表示，要讓台灣「轉危為安」，就要調整對外政策，因應局勢變化，我國對外政策大戰略應可微調為「親美、和陸、友日」，兼顧兩岸關係與國際關係，不要選邊站，才能趨吉避凶，符合台灣最大利益。

馬英九說，蔡總統稱維持台海和平穩定現狀一貫立場是遵循「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」處理兩岸事務，但實際卻否定合乎「憲法」與「兩岸人民關係條例」的「九二共識」，還把它惡意扭曲為「一國兩制」，如何維持台海和平？

馬英九表示，根據「中華民國憲法」，一中就是中華民國，中華民國存在的事實不容否認，「九二共識」既捍衛中華民國，亦排除「一國兩制」，蔡總統不必害怕「一中原則」，回到「九二共識」的正途，才是解決台灣當前危機的根本之道。

馬英九提到，蔡總統今年爭取連任文宣主軸是「抗中保台」，但「國際危機組織」（ICG）今年6月的「危機觀察」報告將台灣海峽列入「政治安全情勢重大惡化地區」，與朝鮮半島、中印邊境、葉門等15個地區並列；7月報告局勢依舊緊張。

馬英九說，過去17年來台灣海峽8次被ICG列入情勢惡化區，4次在陳水扁總統任內，4次在蔡英文總統任內，馬政府任內完全沒有。

馬英九揶揄，蔡政府在「抗中保台」思維下，誓言降低對大陸的經濟依賴，砸重金推動「新南向政策」，但結果台灣對大陸的出口依賴程度卻不降反升，今年上半年台灣對大陸（含香港）出口比重高達42.3%，創10年同期新高。

此外「新南向」成效則不進反退，馬英九說，上半年台灣對東南亞出口比重僅佔15.8%，創10年同期最低；雖政府以補貼利率方式吸引大陸台商回台投資，但上半年台灣對大陸投資金額增幅卻高達52.5%，蔡政府經貿政策並不成功。

馬英九 中華民國 九二共識 蔡英文

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