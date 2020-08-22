蔡啟芳病危受洗基督徒換肺重生 蔡易餘見證感恩台大醫

嘉義縣前立委蔡啟芳上個月嚴重肺阻塞病危，受洗成為基督徒，在台大醫院接受長達12小時換肺手術，手術隔天正好是他66歲生日，換肺重生的他，目前轉入普通病房復健，他兒子立委蔡易餘昨天與手術主治醫師徐紹勛對談器捐換肺，蔡易餘見證父親換肺重生，誠如他父親所說，「新生命是神賜予最大的恩典！」

「電線桿那句話救了蔡啟芳！」前總統陳水扁貼臉書說，18日到台大醫院探視蔡啟芳，蔡因嚴重肺阻塞，7月11日緊急進行換肺手術，剛從ICU轉入普通病房才第4天，蔡一看到他，開口就說貼在電線桿的那句話「信耶穌得永生」救了他。

7月10日當一切都那麼糟糕時，蔡受洗成為基督徒，經12小時手術，隔天7月12日剛好是他生日, 也是他重生的日子，這一切彷彿奇妙恩典，上帝神蹟降臨，如今蔡啟芳已經可以一次爬台大醫院15樓5趟，感謝台大醫師徐紹勛和醫護人員！ 祝禱蔡啟芳早日康復，養好身體再為台灣打拚。

蔡易餘昨天與主治醫師徐紹勛接受「植愛」雜誌專訪，談父親肺臟移植經歷，徐醫師告訴他有腦死器官捐贈者，比對適合移植肺臟，必須即刻決定是否同意接受手術，歷經12小時手術，誠如父親所述，7月1日在黃智鴻牧師見證下接受洗禮，新的生命是神賜予最大的恩典！