邀約太晚、選區行程多 江啟臣邀宴黨籍立委僅半數出席

國民黨遭逢高雄市長補選敗選，主席江啟臣晚間在台北市邀宴所有黨籍立委慰勞選戰期間輔選辛勞，重整黨團士氣，但總計38位黨籍立委僅正好逾半數出席，出席狀況並不踴躍，餐會中也未提到將登場的全代會及黨務改革議題。

第一位到場的立委李德維表示，出席情況僅過半主要是因江啟臣約的較晚所致，但不少原本昨天未報名立委最後一刻也來了，出席不算太差。也有未出席黨籍立委反映，周五的行程上周多以敲定，黨中央周一才臨時邀約要吃飯，行程難喬。

也有位出席黨籍立委緩頰，今天不克前往的主要原因是現在已是農曆七月，地方有很多普渡行程要跑，今天一晚就要趕8個餐會，實際是分身乏術。

與會立委則轉述，餐會中江啟臣主要是針對這是高雄市長補選，黨籍立委總動員南下輔選表達感謝，會中江也多是與大家話家常，也沒有提到將登場的全代會上較嚴肅的黨務改革議題，餐會現場氣氛輕鬆、融洽，不覺得這場餐會冷清。

江啟臣邀宴由秘書長李乾龍與副祕書長李彥秀作陪，出席立委有李德維、鄭麗文、葉毓蘭、溫玉霞、徐志榮、翁重鈞、李貴敏、鄭正鈐、羅明才、林為洲、林德福、謝衣鳯、蔣萬安、賴士葆、吳怡玎、洪孟楷、張育美、陳玉珍、曾銘宗等19位。

未到場立委表示，江啟臣經歷敗選衝擊，這場邀宴黨籍立委餐敘具重整領導中心意義，但江一開始卻僅在黨團立委群組公框中發出訊息後，就要立委自己「+1」報名，難道以為立委很想吃這頓飯？

黨團人士得知部分黨籍立委反映後，立即提醒江啟臣加強聯繫，黨主席辦公室與李彥秀也分頭聯繫黨籍立委，讓原本僅13人報名，最後有19位立委出席江的餐敘。