信義安和站聯開案林欽榮要負責？柯文哲：這實在很冤枉

台北捷運信義安和站聯開案，柯市府2016年解除建商開路義務，遭議員質疑涉圖利建商，市府年初將此案移送政風處，函報廉政署偵辦，時任副市長的監委陳景峻遭法辦。對於陳景峻說自己是職務代理人，業務督導是時任副市長的林欽榮，對此，台北市長柯文哲上午參加警察局親子日活動時受訪指出，這實在很冤枉，那是議員簡舒培在議會總質詢，要求送政風，「我的立場是，妳要問我就送」。

另外，對於林欽榮去高雄市政府，柯文哲說，林欽榮是都市計畫專家，高雄市準市長陳其邁應該是認為現階段高雄需要新的都市規劃，才會找陳去，陳其邁應該是按照他的專長去決定人選。

對於台北市當初是借調林欽榮，但林現在去高雄是辭去教職？柯文哲說，林欽榮如果年資累積到可以領月退，「他也不需要那個」。媒體問柯，林是台北4年做2年，到高雄是牛2年拚4年？柯文哲說，不會啦，當時東、西區門戶計畫，他也是規畫人，市府努力把它完成。

至於陳景峻所涉聯開案，認為林欽榮負責？柯文哲說，這實在很冤枉，那是簡舒培在議會總質詢要求送政風，他的的立場是，「你要問我就送」、「我沒有拿錢，也沒有幹甚麼壞事」，要送政風就送。

柯說，公務機關送政風以後，調查結果連市長要看都不能看，說什麼「劍指小英」，拜託，案子都在廉政署，地檢署，他什麼都不知道，「干我什麼事」，對於是高層流出的說法？柯文哲說，去問簡舒培是哪個高層。