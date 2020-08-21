吸毒殺母無罪 國民黨：蔡政府應提升社會對司法信任度

高等法院昨天以「完全喪失辨識行為違法」為由，判決殺母剁頭的梁姓吸毒男無罪，引發譁然。國民黨上午發出新聞稿批評，這次判決引用減、免刑法條不符大眾認知，籲完全執政的蔡政府應持續司法改革，提升社會各界對司法信任度。

國民黨表示，去年9月桃園地院以梁某弒母時行為辨識能力顯著降低，依刑法第19條減刑規定僅判無期徒刑。當時法界即有不同意見，認為吸毒殺人根本不適用相關減刑規定，若在自由意志下吸毒，就要負起所應承受的各種責任。

國民黨說，如今高院更逆轉改判無罪，判決與社會期待公理正義伸張的落差極大，引發民眾恐慌；既然當前司法審判體系無法獲得人民信賴，籲蔡總統應正視司法體制的缺陷，提升司法改革步調，讓台灣的司法制度真正成為公平正義的防線。

對於衛福部指稱2個月內設置司法精神病院，國民黨認為，行政院應公布設立司法精神病院具體時程並積極推動，先前鐵路警察李承翰因公殉職後，各界就疾呼應儘速成立司法精神病院，但3個月後卻毫無進度，行政院不能一再敷衍民意。

國民黨立委李貴敏則質疑，法官能確定37刀殺母砍頭的梁男行兇過程中真的毫無意識、「沒有一絲清醒」？吸毒殺母無罪，甚至免監護，不需交保，這公道嗎？精神障礙真的已成免死金牌？這個判決對社會、人倫影響大，有誰還相信司法？

李貴敏批評，最近一件件判決不正在教育社會，思覺失調是可以作為辯護無罪的有效藉口？

李貴敏說，今年4月李承翰遭刺死案後，她提案修法刪除「刑法」限制監護處分於5年內之規定，以避免精神障礙者滿街跑對民眾造成安全疑慮，但幾個月過去，民進黨對真正民怨所繫的這項修法仍未予優先處理，社會安全網漏洞依舊。