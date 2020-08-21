陳佩琪不該自稱有琪粉？柯文哲：她最大粉絲只有我一個

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲要整頓兩派柯粉後援會，並拋出讓妻子陳佩琪擔任精神領袖構想，化解柯粉紛爭，陳佩琪日前出席活動表示願陪先生會柯粉與琪粉。不過昨晚陳佩琪在臉書發文指出，對於「琪粉」 ，她是不該如此自傲，「這點我道歉收回，保證以後不會再說。」 對此，柯文哲上午參加警察局親子日活動受訪指出，她最大的粉絲，只有柯文哲一個。

對於要陳佩琪當精神領袖統籌柯粉，後來卻被說「後宮干政」，柯文哲說，沒有啦，他只是拜託她，這些柯粉有意見，可以去聽聽他們意見，「這種都小題大作」。

媒體問柯，會不會覺得委曲？柯說，還好啦，有時候，其實陳佩琪很想幫他啦，他就說柯粉有甚麼意見、抱怨，「妳去聽大家有甚麼意見」，沒有甚麼精神領袖。