游錫堃：今年盼立院早點開議 首次協商討論修憲委員會
立法院朝野有共識要推動修憲，立法院長游錫堃上午受訪表示，將於9月開議後的第一次朝野協商中，決定成立修憲委員會時程。院內傳出新會期將於9月11日開議，要處理紓困3.0預算案，游則說，這一部分要透過朝野協商決定。
游錫堃表示，朝野已有共識這次修憲案的最後公民複決程序，會配合2022縣市長選舉來辦（併大選），他也準備在立院下會期開議後第一次朝野協商提出討論，讓朝野決定什麼時後成立修憲委員會，希望以比較快的方式來處理。
游錫堃說，現在距要併修憲案公民複決的2022縣市長選舉時間還很充裕，但還是希望趕快開始修憲工程，讓修憲案更周延、健全討論總是好的。
至於立法院新會期開議時間，近日傳出可能規劃在9月11日。游錫堃表示，過去立院每年第二會期開議常在9月下旬，這次希望9月中旬就開議，但確定時間要透過朝野協商決定，目前構想就是希望早一點開。
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