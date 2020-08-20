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陳明文之女陳冠穎出書 洪耀福：別把國民黨教得太聰明

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
新境界基金會副董事長洪耀福洪耀福（圖）表示，當初陳冠穎說要出書，他只有兩個原則，第一是不能洩漏太多國安機密，第二是不能把國民黨教得太聰明。本報資料照片
新境界基金會副董事長洪耀福洪耀福（圖）表示，當初陳冠穎說要出書，他只有兩個原則，第一是不能洩漏太多國安機密，第二是不能把國民黨教得太聰明。本報資料照片

民進黨立委陳明文之女陳冠穎出版新書「我的老闆是總統」，今天舉行新書發表會，書中記錄陳冠穎擔任競選辦公室幕僚時，所聞蔡英文總統從去年初選到贏得大選的過程及幕僚的故事。今天「英系」成員全力出席相挺，包括陳明文、新境界基金會副董事長洪耀福、嘉義縣長翁章梁、民進黨立委莊瑞雄及民進黨秘書長林錫耀等。

洪耀福致詞時表示，當初陳冠穎說要出書，他只有兩個原則，第一是不能洩漏太多國安機密，第二是不能把國民黨教得太聰明，他也開玩笑地說，書出版前他看過稿子，把關鍵都刪掉了。

洪耀福說，喜歡日本歷史的人都知道，司馬遼太郎寫了很多政治故事，包括坂本龍馬、大久保利通、桂小五郎等，很多英雄人物，但看司馬遼太郎的書，他更喜歡看幕後英雄可歌可泣的故事，歷史會給很多英雄人物太多榮耀及光芒，忽略幕後無名英雄對歷史改變更關鍵。

洪耀福說，他曾對陳冠穎說，書中不要寫洪耀福和林錫耀，這些人不重要，應該寫一些在這場選戰中付出心力卻沒人知道的人，就像司馬遼太郎寫了「新選組」和「幕末」，他說，陳冠穎的書寫了很多人物，但更多人物因為篇幅沒有寫到，相信未來可以繼續寫下去。

洪耀福說，這本書寫到老闆是總統，但其實「老闆」只是為了在公開或私下場合提到蔡英文的代稱，對蔡英文來說，蔡從來沒有把一起工作的人視為下屬，蔡總統將每個人視為朋友，有些年輕、有些年長。

洪耀福說，黨內初選是蔡總統人生最艱難的一戰，有一個場合，曾有人問蔡總統，「為什麼可以打贏黨內初選」，蔡總統想了幾秒後說：「因為我朋友比較多。」

洪耀福說，蔡說的朋友從2008年蔡擔任黨主席到現在，無怨無悔，蔡總統說這句話，也道盡了蔡踏入政壇到現在的特色，蔡對每一個朋友都很真誠交往，不是因為捐款或樁腳，每一個人都當作真正的朋友來看待，這是有志於大位的政治人物可以學習的地方。他也說，書裡的年輕朋友非常可貴，經驗和熱情都讓這場選戰的節奏非常好，謝謝這些朋友，「歷史應該記住你們。」

洪耀福 民進黨 蔡英文

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