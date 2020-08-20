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自創「琪粉」道歉收回 陳佩琪：不該如此自傲

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
台北市長柯文哲夫人陳佩琪表示，那天說她有「琪粉」，是因為先生跟她說「柯粉裡也有很多人喜歡妳」，於是自創一個「琪粉」。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
台北市長柯文哲夫人陳佩琪表示，那天說她有「琪粉」，是因為先生跟她說「柯粉裡也有很多人喜歡妳」，於是自創一個「琪粉」。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲要整頓兩派柯粉後援會，並拋出讓妻子陳佩琪擔任精神領袖構想，化解柯粉紛爭，陳佩琪日前出席活動表示願陪先生會柯粉與琪粉。不過今天她在臉書發文指出，對於「琪粉」，她是不該如此自傲，「這點我道歉收回，保證以後不會再說。」

陳佩琪還說，從媒體上看到有這麼一段，「聽說妳要選議員？」「陳佩琪避答」，實在是滿頭霧水，第二天的歡迎晚會更誇張，有人直接堵在入口走道問，先生要她回答「是謠言」就好了。陳佩琪說，「呵呵，就是謠言才不想理會啊。」

她強調，這周自己跟往常沒兩樣，照常工作，照常吃飯、睡覺， 發誓沒跟任何人(不論是公開談話或是私人聊天)說過「不當醫生了，要去選舉」這類的話，甚至從先生從政以來，也不曾跟人說過這樣的話，試想今天人家問妳「要去選議員喔？」 明天問妳「要去選市長喔？」 後天問妳「 要去選立委喔？」每天窮於回答這種問題，哎呀， 生活會多無趣啊。

陳佩琪說，「精神領袖」是什麼？ 我竟為這四個字被人嘲弄數天之久，在一個討論過程，被黑成「後宮干政」、把黨當成「家天下」 ，被酸「走了一個， 又來一個」，她是如此不堪又如此不識大體？她要強調，柯粉不是黨部的組織，也和市府無關，他們就是單純的從2014年支持到2018年，又跟著到2020的柯粉而已，跟他們碰面吃個飯，當面說聲「謝謝您們」， 是有如此不堪惡劣到令人生厭？

陳佩琪說，那天說她有「琪粉」， 是因為先生跟她說「柯粉裡也有很多人喜歡妳」，於是自創一個「琪粉」，「我是不該如此自傲，這點我道歉收回，保證以後不會再說。」

陳佩琪 台灣民眾黨

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