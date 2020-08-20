影／喊話民代別添亂！蘇揆：不制止造謠 不就沒政府？

國民黨台南市議員質疑假三倍券流竄市面，事後遭檢警依違反《社維法》移請台南地院簡易庭裁罰，藍營也因此痛批「綠色恐怖」。行政院長蘇貞昌今天(20日)下午出席第39屆行政院文化獎頒獎典，被問及此事再度強力回應，他說對於民代反映民意是很肯定的，但是做人民的代表，就不要帶頭作亂。

蘇貞昌表示，三倍券剛剛發行，都還沒有到兌換的時候，民代做為公眾人物，卻說有人去銀行兌換，因為假的三倍券所以被沒收，這完全是虛構事實、造謠且帶頭作亂。

蘇貞昌強調，「如果政府沒制止，不就是沒政府了嗎？如果政府沒制止，不就是不做事了嗎？」他說政府不是針對哪一個民代，也不是要辦誰，而是希望假訊息不要流傳，更不要造謠生事，「這是為了社會的穩定、國家的安定，也是三倍券大受歡迎之際，不要添亂。」