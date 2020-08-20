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影／為連署公投綁大選 江啟臣首度現身街頭演講

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣下午在台北市大安區復興南路、信義路口啟動「還我公投」街頭第一場演講並展開連署，力拚明年公投併大選，還權於民。記者曾吉松／攝影
國民黨主席江啟臣下午在台北市大安區復興南路、信義路口啟動「還我公投」街頭第一場演講並展開連署，力拚明年公投併大選，還權於民。記者曾吉松／攝影

國民黨主席江啟臣下午在台北市大安區復興南路、信義路口啟動「還我公投」街頭第一場演講並展開連署，力拚明年公投併大選，還權於民。江啟臣趁民眾停等紅綠燈時站在路口演講，強調公投綁大選被民進黨修法沒收，這次是唯一一次可以恢復民眾直接行使民權的機會，邀全民一起來連署。

活動開始先由「還我公投行動」執行長、國民黨革實院院長羅智強主講，江啟臣再接力演講，不少支持者來現場聲援、連署，甚至獻花給江啟臣、與他合影，也有機車騎士在聽完演講後給予江啟臣掌聲，讓他非常感動。

江啟臣詢問在場民眾，今年的總統大選大家發現少了公投票嗎？沒有公投票就是因為去年6月在立法院修公投法時被民進黨沒收了，所以公投不能再綁大選，未來的大選不會有公投。所以國民黨提出「恢復公投綁大選」的公投案，要在明年8月第四個禮拜六，民進黨設下唯一可以投公投票的日子，因此他今天站出來邀全民連署。

江啟臣表示，公投從提案到成案，要推動到最後投票通過很不容易，為什麼全世界的公投都是跟大選綁在一起？少數幾個國家或許沒有綁大選，但公過門檻相對低。但台灣2000萬有投票權的人民來說，人數必須達四分之一、也就是要500萬張的同意票。

江啟臣說，以現在大選投票率來看都只能勉強達到，如果沒大選有多少人會出來投票？有多少人知道明年8月第四周是公投投票日？如果現在做民調，可能不到10%的人知道這是公投的日子，自然也不會有人民提供投案，大家也漸漸忘記可以投公投。

江啟臣強調，「恢復公投綁大選」的公投在明年過了以後，2022之後的公投才能綁大選，實行直接民權；否則現在一黨獨大，大家永遠都沒機會，所以這是唯一把公投找回來的機會，讓公投和大選併在一起。江啟臣拜託台北所有鄉親幫忙連署，可到國民黨網站下載連署書，或網路上搜尋「公投綁大選」也能找到連署書。

江啟臣說，從今天開始，全台灣都會開始連署，希望能夠找回全民被民進黨沒收的公投。接下來會由羅智強到全台各地演講，拜託大家一起連署、捍衛人民的直接權力。

國民黨主席江啟臣下午在台北市大安區復興南路、信義路口啟動「還我公投」街頭第一場演講並展開連署，力拚明年公投併大選，還權於民。記者曾吉松／攝影
國民黨主席江啟臣下午在台北市大安區復興南路、信義路口啟動「還我公投」街頭第一場演講並展開連署，力拚明年公投併大選，還權於民。記者曾吉松／攝影
國民黨主席江啟臣下午在台北市大安區復興南路、信義路口啟動「還我公投」街頭第一場演講並展開連署，力拚明年公投併大選，還權於民。記者曾吉松／攝影
國民黨主席江啟臣下午在台北市大安區復興南路、信義路口啟動「還我公投」街頭第一場演講並展開連署，力拚明年公投併大選，還權於民。記者曾吉松／攝影

公投 江啟臣

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