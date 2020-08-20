代理海基會董事長許勝雄：沒任務僅妥善處理行政工作

海基會董事長內定由副董事長許勝雄代理，本案已經獲行政院核定，許勝雄今（20）日接受本報記者採訪時指出，沒有被賦予任務，單純在這段時間妥善處理「行政工作」，新任董座人選應該兩、三個月內就會出爐。

許勝雄表示，這次只是短時間代理，他在這段時間會把應該做的工作做好。他強調，沒有被賦予什麼任務，僅單純將行政工作妥善處理好，不是「防守」性質，也不是「攻擊」性質。他認為，新任海基會董事長人選，應該在兩、三個月內就會解決，至於是由誰來洽詢他是否願意代理，許勝雄不願多談。

許勝雄是金仁寶集團董事長及三三會理事長，於2008年12月故海基會董事長江丙坤任內，當選海基會副董事長。蔡政府在2016年執政後，就有意請許代理海基會董事長，但當時許勝雄曾說有「兩個顧慮」，第一項是要到立法院備詢，第二則是要公布個人財產。

依據規定，代理董事長任期僅3個月，陸委會可以向行政院陳報延長任期。