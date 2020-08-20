影／愛奇藝被下架外界關切 王美花：跨部會討論決定
中資 OTT 禁止來台，預計9月3日上路，外界關注愛奇藝消費者收視權益，經濟部長王美花下午表示，全案是經跨部會討論，由經濟部公告後，送交NCC國家通訊傳播委員會執行。
全球半導體微影技術者領導者荷商ASML （艾司摩爾）成立第一個「EUV (極紫外光)全球技術培訓中心」落腳南科，今下午在ASML 南科廠舉行開幕儀式，會後媒體追問王美花愛奇藝收視權益時簡單回應。
王美花表示，經濟部主要是公告內容，後續執行的主管機關仍由國家通訊傳播委員會（NCC）負責。
王美花說，按照兩岸人民關係條例規定，兩岸之間有些行為是可做、有些不可以做，而這些「公告」是由經濟部負責，至於能做、不能做，牽涉到許多部會。
王美花表示，對於禁止代理國外OTT TV的一案，主要還是跨部會討論案子，但主管機關仍是NCC，如期9月3日生效。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言