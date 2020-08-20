影／愛奇藝被下架外界關切 王美花：跨部會討論決定

中資 OTT 禁止來台，預計9月3日上路，外界關注愛奇藝消費者收視權益，經濟部長王美花下午表示，全案是經跨部會討論，由經濟部公告後，送交NCC國家通訊傳播委員會執行。

全球半導體微影技術者領導者荷商ASML （艾司摩爾）成立第一個「EUV (極紫外光)全球技術培訓中心」落腳南科，今下午在ASML 南科廠舉行開幕儀式，會後媒體追問王美花愛奇藝收視權益時簡單回應。

王美花表示，經濟部主要是公告內容，後續執行的主管機關仍由國家通訊傳播委員會（NCC）負責。

王美花說，按照兩岸人民關係條例規定，兩岸之間有些行為是可做、有些不可以做，而這些「公告」是由經濟部負責，至於能做、不能做，牽涉到許多部會。

王美花表示，對於禁止代理國外OTT TV的一案，主要還是跨部會討論案子，但主管機關仍是NCC，如期9月3日生效。