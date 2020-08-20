扁凱校講課違保外就醫規定？ 陳致中：近幾年都有去講

前總統陳水扁預告將到凱達格蘭學校（簡稱凱校）第25期國策班為學員上課，這是否符合保外就醫的規定？他的兒子、凱達格蘭基金會執行長陳致中說，陳水扁之前已去講過課，今年不是第一次，上課過程不公開。

凱校在創校「宗旨與目標」中指出，此為陳水扁當總統時、於2003年創辦，隸屬於「財團法人凱達格蘭基金會」，為一非官方之教育推廣及人才培育機構，不隸屬於任何個人或政黨。

陳水扁今天在臉書和Line帳號「陳水扁官網」中表示，目前6都中，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦和高雄市長陳其邁都曾是凱校學員。陳致中說，陳其邁是國策班第一期學員，柯文哲和鄭文燦是較後面期數的學員。

陳水扁目前保外就醫，到凱校上課是否違反相關規定？陳致中表示，陳水扁前幾期就到凱校上過課，就講一堂課，像去年的第24期就有去講課，但全程不對外公開，今年第25期9月開課，已不是第一次去講課了。

陳致中表示，今年9月到12月凱校的國策班是南部班，所以會在高雄上課，其間會去台南參訪，結業之前會到南投登山，可能會去爬玉山。