函送法辦陳景峻是政治操作？柯市府回擊「子虛烏有」

台北捷運信義安和站聯開案，2016年北市府解除建商開路義務，民進黨議員簡舒培質疑圖利建商，台北市長柯文哲今年初將全案依背信罪嫌移送政風處，函報廉政署偵辦，時任副市長的監委陳景峻也被法辦；對於簡舒培今指其實案件公文是柯文哲簽章，台北市政府發言人陳智菡表示，公文上蓋的是「丙章」，此章即是陳景峻前副市長代理期間所蓋。

北市府表示，2019年11月，簡書培議員於總質詢時質詢此案，市長柯文哲當場允諾，將全案交由政風調查；根據台北市政風處行政調查報告認定，相關局處確有疏失，於是進一步將全案函送法務部廉政署。

自今年1月函送至今，除四月份廉政署曾來函要求補件外，廉政署皆未回函告知本府關於本案之後續處理進度，市府對於地檢署是否進行分案調查，調查對象為何？本府均一無所悉；議員及相關報導指控是北市府刻意放消息、意圖轉移焦點，實為子虛烏有。

北市府表示，尊重議員監督權，也基於公開透明原則，將議員指稱有疑義之案件，主動進行內部調查，並函送法務部廉政署，過程合法合理。市府呼籲有心人士切勿利用正在進行之法律案件，進行政治操作或打壓。

至於今日簡舒培議員指稱，被調查案件公文是柯文哲簽章，陳智菡表示，公文上蓋的是「丙章」，此章即是陳景峻前副市長代理期間所蓋，簡舒培議員或許是不熟悉公務體系運作，因此有所誤解。