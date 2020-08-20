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「金門女戰神」大變身 陳玉珍超仙氣妝容曝 網看傻：這誰？

聯合新聞網 / 綜合報導
陳玉珍近日上徐巧新節目進行大改造，成果曝光令人驚艷。圖擷自徐巧芯FB
陳玉珍近日上徐巧新節目進行大改造，成果曝光令人驚艷。圖擷自徐巧芯FB

國民黨立委陳玉珍素有「金門女戰神」的稱號，無論「萬安緊抱」，還是將自己用「S腰帶」釘在主席台上，都給人較勇猛、剽悍的印象。但她近日在與國民黨台北市議員徐巧芯合照中，難得拿掉眼鏡，畫上全妝，一改過去樸素的風格，化身為溫婉的氣質女神，幾乎讓人認不出來！

國民黨立委陳玉珍（戴安全帽者）死守主席台。記者林澔一／攝影
國民黨立委陳玉珍（戴安全帽者）死守主席台。記者林澔一／攝影

近日陳玉珍被徐巧芯邀請上她的youtube節目《得第一》，徐巧芯表示，這個單元叫「叫女戰神改造成氣質女神」，在節目中請了專業的化妝師替陳玉珍進行改造，而改造成果也相當成功，陳玉珍拿掉眼鏡，畫了眼妝，頭髮也稍微燙捲，整個人的風格煥然一新。徐巧芯將陳玉珍改造後的照片PO上FB，也獲得許多好評。

網友紛紛表示，「第一眼真的認不出來」、「珍的？是珍的？」、「扯爆！太神啦！」也有許多網友大讚，「很美」、「就算不喜歡她的政治立場，但覺得陳玉珍很漂亮！很喜歡努力把自己打扮漂亮的人！」、「有自信的女人最美，因為政黨傾向就批評他人外表十分不可取。」

然而還是有些酸言酸語，有些網友諷刺「美肌開到最大」、「化妝品果然是個好東西」、「科技真強大」，甚至有人留言，「想想原來今天農曆七月初一也就不意外了」，徐巧芯則回覆「這種發言很不尊重人喔，請注意」。

立委陳玉珍。圖／陳玉珍辦公室提供
立委陳玉珍。圖／陳玉珍辦公室提供

事實上，女性政治人物的外貌常常成為網友攻擊的目標，例如之前陳玉珍針對賴品妤穿性感小禮服一事回應「改天穿穿看」，就受到許多網友的人身攻擊。徐巧芯這次也透露影片中有聊到，「身為一位女性政治人物，經常被不喜歡自己的人攻擊外表，該怎麼調適？該如何增加自信？」而陳玉珍認為，「每個人都可以決定她要追求什麼。有的人追求外表，有的人追求事業，有的人追求內在或心靈。其實都很好，沒有一定要非選哪一個不可。」

徐巧芯 陳玉珍 國民黨

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