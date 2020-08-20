總統府：許勝雄出任海基會代理董事長

針對海基會董事長等相關人事，總統府發言人張惇涵今天表示，原海基會董事長李大維轉任總統府秘書長後，懸缺的董事長職務，蔡英文總統已委請現任副董事長許勝雄先生代理，同時總統也請現任總統辦公室主任詹志宏先生出任副董事長兼秘書長，相關程序仍須經8月28日臨時董事會決議通過。

張惇涵表示，許勝雄先生現為中華民國三三企業交流會理事長，及中華民國全國工業總會名譽理事長，不只是成功企業家，過去亦在海基會副董事長任內曾代理過董事長，對於海基會業務非常熟稔。蔡總統此次委請許勝雄先生代理董事長，就是希望借重其對會務及兩岸事務之熟悉，穩健海基會的各項運作。

此外，在副董事長人選上，現任總統辦公室主任詹志宏先生為資深文官，將近30年的文官生涯中，從行政院研考會大陸工作小組，到陸委會設立後，一路由基層公務員歷練至陸委會主任秘書，亦曾兼任過海基會副秘書長，並多次參與兩岸談判，對於兩岸政策事務至為嫻熟，多年來襄助總統辦理兩岸事務，貢獻良多。蔡總統期盼借重詹志宏先生對於兩岸事務的專業，助益未來海基會各項業務推動與發展。

張惇涵說明，至於董事長人選，目前正由總統研議中，一旦有確認人選，即會正式對外說明。