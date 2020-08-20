索馬利亞抗議我侵犯主權 外交部：一索原則和一中原則一樣可笑而荒謬

我國在索馬利蘭的代表處正式揭牌，中國大陸為此譴責，而與索馬利蘭有領土爭端的索馬利亞政府也說台灣與索馬利蘭發展關係是侵犯索馬利亞領土完整與國家主權；外交部發言人歐江安今天表示，對於索馬利亞推動的「一索原則」，台灣人聽起來應該格外熟悉，和「一中原則」的精神有共通性，「一索原則和一中原則一樣可笑而荒謬」。

歐江安今天在例行記者會上表示，相信索馬利亞是受到中國大陸影響才會推動這樣的說明以及譴責台灣，外交部再次嚴正聲明，索馬利蘭1991年獨立，進行過三次總統大選，是非洲相對穩定的民主政體，台灣和索馬利蘭基於民主自由的理念結盟，索馬利亞政府無權置喙也無權干涉。

歐江安說，索馬利亞在2003年左右海盜猖獗，我國當時還曾有商船被劫持，最近幾年才穩定下來，去年仍有三艘國際商船被索馬利亞海盜劫持，當索馬利亞還在無政府狀態、海盜猖獗時，北方的索馬利蘭已經進行數次穩定大選，索馬利亞説索馬利蘭是它的一部分，台灣比任何國家能深刻體認那句話，而索馬利蘭沒有海盜，是穩定民主政體、位於重要戰略位置亞丁灣、漁業礦物和石油資源豐富，和索馬利亞是兩個不同的國家。