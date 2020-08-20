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再回應「贅字說」 外交部：不希望政治色彩帶入外交部
外交部臉書小編「贅字說」引發討論，蔡英文總統昨天說「中華民國」不是贅字；外交部今天表示，小編從來沒說過中華民國是贅字，整件事無涉中華民國名稱，外交部不希望政治色彩帶入外交部，也不希望外界用帶有政治的眼光看待外交部。
我駐索馬利蘭代表處日前揭牌，名為「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」；外交部臉書上放揭牌消息時，內容寫到「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字」，並加註「酥胡」兩個字，歐江安日前表示，外交部尊重並肯定小編的創意。
外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，「中華民國」不是贅字，這也的確是外交部的立場，小編也沒有這樣說，但有人對號入座說是「中華民國」，這是他們的推論，不知道依據是什麼，也不是小編原意。
歐江安說，外交部鼓勵年輕員工發揮創意，小編認為相較於我國在其他非邦交國的外館多是以「台北經濟文化辦事處」為名，名字比較長，但在索馬利蘭代表處以「台灣」為名，相對簡潔扼要，比較起來沒有贅字。
歐江安說，或許小編表達上有不盡周延的地方，但外交部正向鼓勵員工，教育方式就是嚐試，若不盡周延，外交部會提醒，但不希望政治色彩帶入外交部，大家都是國家文官，做事時好好做，保持行政中立，但也鼓勵員工發揮創意，不要被框架拘束，有事情主管會扛，不希望工作染上政治色彩，也不希望外界用帶有政治的眼光看待外交人員的工作，小編沒有想過政治議題。
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