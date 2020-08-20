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【重磅快評】曾扛九二共識 詹志宏今只能為兩國論效命

聯合報 / 主筆室
總統府辦公室主任詹志宏（圖）將接任海基會秘書長。圖／聯合報系資料照片
總統府辦公室主任詹志宏（圖）將接任海基會秘書長。圖／聯合報系資料照片

報載詹志宏將出任海基會秘書長，但這只能讓人興嘆，因為滄海桑田，人間已換，找一個廉頗似的老兵出征，真不必問他尚能飯否？因為早就沒有戰場了，能飯不能飯，亦已無所謂了。

詹志宏是老海陸人，從陸委會成立，他就在其中。他在企畫處從副處長幹到處長，負責談判策略的擬定。最可誌記的事是，1999年他兼任海基會副秘書長時，還赴北京與李亞飛商討過汪道涵訪台事宜，那也是李登輝拋出兩國論之前，兩會最後一次磋商，他回來沒10天，兩國論就上架了，汪道涵訪台就成了一場夢，到死都不曾圓過。

從這件事情就可看出，海基會只是戰術部隊，你在前方再怎麼弄，後頭隨便一搞，協商立刻變成死局。那一趟他提出當年9與10月兩個汪訪台時段供對岸挑選，但對岸的興致卻在汪此行的性質究竟是什麼之上。可李登輝一弄出個兩國論，這些都戛然而止，兩岸都變成兩國了，汪還來做什麼？

諷刺的是，這兩國論的梗是誰作的？不就是蔡英文嗎？當年詹志宏在前方周章，蔡英文在後頭扯腿，兩國論是個超級炸彈，從空中往下一丟，一切都灰飛煙滅。但兩人卻是國小老同學，蔡英文因緣際會在17年後當了總統，詹志宏竟成了入幕之臣，供她驅遣。

這其中還有段周折，陳雲林在9年後、2008年代替已經辭世的汪道涵圓了夢訪台，蔡英文卻直接衝到幕前造反，這時她已是最大在野黨黨魁，她讓群眾以石頭、汽油彈伺候陳雲林，暴力小英的名號不脛而走。

已作了兩國論與暴力小英入幕之臣四、五年之久的詹志宏，當然已不同於20幾年前的詹志宏，他縱然是首位以總統近臣身分走上戲台的秘書長，但當年他還是扛著「九二共識」招牌的副秘書長，如今他卻變成只能為「兩國論」效命的秘書長。

蔡英文兩次就職演說固然都談了中華民國憲法，但她的「中華民國」壽命卻只有70年，每談起國號後頭必要硬加一個台灣，她將「九二共識」栽贜為「一國兩制」，為了她自己的勝選卻將兩岸的談判基礎一次搗成齏粉。

第二任任期開始後，藉著新冠疫情她的官員硬將病名說成「武漢肺炎」，還將無辜的陸生與小明鎖在外頭半年以上，有心地讓這一世紀病毒轉化為更嚴重的歧視病毒，最近，她又讓美國衛生部長阿查爾訪台時，恣意攻擊大陸隱瞞疫情，坐視兩岸關係惡化，連與索馬利蘭互設代表處亦捨「中華民國」不用，以至於外交部小編竟將正式國名當成「贅字」還揚揚得意。

凡此種種價值與行為的混亂與狂妄，都讓詹志宏出任海基會秘書長成了一個無聊的點綴，而失去任何想像空間，就算詹志宏真想做點什麼，獨木如何能撐將傾之廈？

詹志宏當年隔桌對話的李亞飛已經退休，還在海協會當副會長的孫亞夫諒必也對他興趣缺缺，蔡英文在台獨的路上走得太遠，海基會恐怕只能是詹志宏退休前的安養所，旁人就別想太多了！

詹志宏（左）在海基會副秘書長任內曾赴北京商討過汪道涵訪台事宜，但返國後李登輝拋出時任陸委會主委蔡英文（右）起草的兩國論後，汪道涵訪台破局。圖／聯合報系資料照片
詹志宏（左）在海基會副秘書長任內曾赴北京商討過汪道涵訪台事宜，但返國後李登輝拋出時任陸委會主委蔡英文（右）起草的兩國論後，汪道涵訪台破局。圖／聯合報系資料照片

兩國論 蔡英文 海基會

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