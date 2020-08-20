擬擴大12國入境全篩 陳時中：「菲律賓模式」有用就做

自新冠肺炎爆發以來，入境全篩始終是最熱話題，目前國內邊境策略仍是以居家檢疫14天為主，僅菲律賓實施入境全面篩檢，有媒體報導指出，指揮中心研擬將入境篩檢擴大至12國，指揮官陳時中今在廣播節目錄製後，對於媒體提問僅表示，任何方法都有可能，但需科學證據。

現行入境旅客邊境與社區管理機制，不論本國籍或外籍人士入境時，健康評估有症狀者由機場攔檢後送採檢，無症狀者則居家檢疫14天，居檢期間有症狀者由衛生單位評估送醫採檢，居檢期滿後，仍須進行七天自主健康管理，透過雙向簡訊關懷健康狀況，有症狀時就近就醫。

但因菲律賓自疫情持續上升，自7月26日菲律賓入境台灣所有旅客全面採檢，「菲律賓模式」為自菲律賓飛抵台灣所有旅客，一律須配合相關檢疫措施，國人及持居留證或居留簽證、移工、境外生、外交公務等外國籍人士，無論有無症狀，入境時均須於機場完成採檢。

未持有我國居留證外國籍人士，仍須提供登機前3日內的COVID-19檢驗陰性報告，才能登機、轉機及入境台灣。且自菲律賓入境旅客，均需於集中檢疫場所接受檢疫14天。國人及持居留證或居留簽證者外國籍人士集中檢疫費用由政府支應，其他外國籍人士，需自費每日1500元。

對入境全篩總持保留態度的陳時中公布菲律賓入境全篩當天曾表示，擬針對高感染風險國加強入境管理策略，目前傾向當台灣疫情監測發現某個國家入境者確診者比例提高，且符合該國疫情嚴峻兩大指標，將採取入境全面採檢等措施，確保台灣境內安全性。

但「菲律賓模式」執行半個月，指揮中心曾對外公布效果，指出入境有症狀者在機場全篩仍出現漏網之魚，雖透過全篩找出無症狀入境者確診，但其實以原先採檢標準也能抓出無症狀感染者。據指揮中心統計，目前全台單日檢驗量能可達7400件，但每天僅檢驗僅約200件左右。

陳時中今再次對擴大套用「菲律賓模式」至其他國家及可能國家名單，他表示，仍在評估菲律賓模式是否有效益，強調如果做了沒意義，就不會擴大實施，對防疫有益自然會擴大執行國家，對各國風險分級一直有在做，便於評估187國的防疫策略。