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外交部：捷克團將採檢三次 防疫措施比美日更高規格

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrcil）將率團訪台，外交部今天表示，捷克團將採比美國、日本政要來台更高規格的防疫措施，全團將進行三次採檢，在捷克登機前一次、到台灣之後兩次，確保訪團在台期間能與國內人士順利進行各項節目，達成訪問效果。

韋德齊應立法院長游錫堃邀請，將於8月30日至9月4日率團訪台，訪團大約90人，訪團成員包括布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）、大學校長、民間團體，還有超過40位的捷克企業領袖。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，韋德齊將在本月底訪台，外交部已和中央流行疫情指揮中心密切協調，經綜合考量該團人數、停留天數及行程的機動性，將對全團三次採檢，這是比近期美、日政要訪台更高規格的防疫措施。

歐江安說，三次採檢包括全團登機前三天內採檢結果陰性才能登機，入境當日採檢一次，在台訪問期間再採檢一次，也就是捷克境內採檢一次、我國內採檢兩次，總共三次。

歐江安說，這樣高頻率的採檢已可確保防疫的可靠性，再搭配其他相關防疫措施，使全團無需入境隔離即可有效達到防疫目標，包括全團包機來回、沒有中轉風險；住宿旅館採取分層、專用及分流的防疫措施；全程戴口罩；每日測量體溫；與會人員動線分流；落實「實名制」，所有會議及活動的參與人員均將實名登記等。

歐江安說，外交部已和相關單位詳細規劃各行程，確定後將進一步對外說明。

捷克 外交部 疫情

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