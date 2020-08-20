藍委考察東沙島遭拒 空軍：只有兩天作業時間來不及

國民黨藉立委、內政委員會召委陳玉珍計畫率團前往東沙考察，遭國防部拒絕，空軍司令部今天表示，此次受理來函申請距考察時間，僅有2天作業時間，以致無法完成查核等相關作業程序。

東沙島目前由海巡署東沙指揮部官兵駐守，島上有空軍東沙分隊，外界多半認為登島權核定與否，應由業管的海洋委員會負責。但因立委計畫搭乘空軍C-130運輸機前往東沙島考察，人員登島審核因此由空軍司令部業管。

針對「海洋委員會8月18日函知空軍，立法院內政委員會申請8月20日赴東沙島考察」，空軍司令部上午表示，基於當前區域情勢日趨複雜，且地屬重要軍事管制區，考量戰備安全等因素，應審慎完成全案評估。

空軍司令部表示，空軍依「東、南沙地區重要軍事設施管制區」許可查驗規定，登島依程序須函送內政部等相關部會聯審。此次受理來函申請距考察時間，僅有2天作業時間，致無法完成查核等相關作業程序。