憲改公聽會 學者、立委對廢考試院有共識

民進黨團今天舉行第一場憲改公聽會，主題為「考試院功能檢討與定位｣。與會的民進黨、民眾黨立委與專家學者對廢除考試院皆有共識，除了各自論述考試院該廢除的原因，也聚焦討論考試院廢除後權力歸屬問題。民眾黨團副總召張其祿提出考試院應與行政院人事行政總處合併成為獨立機關的「部外制」；民進黨立委郭國文則建議，可採考試院部分業務納入人總，部分業務獨立行使的「混合制」。

律師洪偉勝表示，反對廢除考試院者最主要論述為擔心考試權無法獨立運作，但現行的考試院倒也未必就能獨立運作，反而具有高政治性；例如，針對律師考科變革，就曾有考委在院會中發言稱「這就是政黨輪替的產物」，因此獨立成院級機構，並不能作為反對改革理由。

南台科大財經法律所教授羅承宗表示，公法界對於廢除考試院早已有結論，現在尚反對者，唯一原因就是孫中山學說的信徒，不過如同北韓也有主體思想一樣，這並非學術；且從組織經營的角度來看，考試院編列高額預算卻未發揮對等效用，應將錢省下來用在其他刀口上。

東吳大學政治系教授蔡秀涓表示，考試權獨立在行政權之外，並不能呼應責任政治精神，這如同一個企業的執行長不能自己決定用人，而要在外部請一群外行人來用人，如此制度並不合理。民進黨立委莊瑞雄表示，五權憲法是一套在中國大陸無法實現，卻搬到台灣來施行的怪異制度，若僅基於法統理由不進行改革，實在相當奇怪。

關於廢除考試院後考權力的歸屬。張其祿主張「部外制」，考試院和人總兩者應合併，比照中選會、NCC成立獨立機關，這樣一來改革了現在憲政混亂，也確保了考試權依然維持獨立專業性，是兩全其美的折衷方案。郭國文則提出「混合制」，主張並非所有原考試院業務，都要以獨立機關形式來行使，主張考選業務部分應獨立，但其他業務仍應併入人總，以發揮最大效益。

彰師大公共事務與公民教育學系教授劉兆隆表示，目前所屬考試院的退撫基金，未來是否可以回到財政部管轄，也是該討論的議題；此外，國外對律師等專業人員資格考試的考科與頒發証照，有些並非有國家來主導，而是由其他專業機構來訂定標準，此能更符合任用標準，值得我國參考。