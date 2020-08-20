考察東沙挨批「添亂」？藍委：王定宇當年飛機還沒降落時就錄影

國民黨立委陳玉珍原定今天帶立院內政委員會立委到東沙島考察卻臨時喊卡；陳玉珍今天說，她被批評在敏感時機「添亂」，另民進黨立委王定宇昨天說她濫權，她很尊重王定宇，但王定宇兩年前去，解放軍正在進行起降訓練，王定宇從飛機還沒降落就開始拍影片，當時情勢危險，還把東沙島的海域、機場等島嶼和地形都拍得一清二楚，這樣算不算洩漏國家機密？她要求國防部說清楚。

立法院內政委員會原安排今天前往東沙島考察，慰勉海巡官兵，但國防部昨天通知，因申請考察時間急迫作業不及，無法如期完成審查及完備作業程序，不能核准登島；陳玉珍認為，國防部是技術性干擾。

國民黨立法院黨團書記長林奕華說，過去六年來，都有人到東沙考察，甚至還有帶非公務助理，這次國民黨立委沒有帶助理也沒有帶媒體，是有史以來最配合的陣容，甚至還先問能去多少人才安排，為什麼還是不能去？而且一下有人說是機密，一下有人說會影響官兵休假，是誰在政治操作、誰在放話，希望行政院長蘇貞昌查一下是誰在放假消息。

陳玉珍說，她14日就發文海委會，王定宇昨天批評她，她很尊重王定宇，但她也出示王定宇當初的考察相關資料，當時王定宇也是六天前發文，而且王定宇去的時候，中共解放軍在南海進行轟-6K轟炸機起降訓練，「那時候就不是敏感時機？」且國民黨立委要考察還要交出手機，王定宇卻飛機還沒降落就開始拍影片，她要求國防部回答這樣是不是洩密？

國民黨立委鄭正鈐說，國會議員去國家領土考察很正常，但蔡政府不知道在怕什麼，考察不能帶手機，但大學生可以去，也沒有這樣的限制，學生能去但立委不能去，這是什麼邏輯？國民黨立委溫玉霞說，以前同樣的時間發文可以考察，現在卻不行，那是不是國防部退步了該檢討？國防部應該要說清楚問題在哪。