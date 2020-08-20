最新民調：近八成台灣人不認為中共會犯台

中美關係持續僵持，各界關注蔡政府執政下的台海兩岸關係發展情勢。中華民意研究協會針對當前兩岸關係情勢看法進行民意調查，發現僅有7.5%的民眾認為兩岸關係越來越好，48.5%不同意將九二共識與一國兩制劃上等號；不過，有79.6%認為中共不可能犯台，只有11.6%認為中共可能犯台。

中華民意研究協會理事長黃旻華指出，兩岸關係持續低靡，加上疫情影響，多數民眾對於蔡政府執政下的兩岸關係表達憂心，38.7%認為越來越差，43.2%認為差不多，7.5%的民眾認為越來越好。對於九二共識是否等於一國兩制，結果發現不到僅26.4%的民眾認為九二共識就是一國兩制，48.5%的民眾不同意將九二共識與一國兩制劃上等號。

對於我國外交部長吳釗燮在今年5月接受美國媒體專訪時表示，中國大陸推動「港版國安法」後，下一步很可能就會對台灣動武。根據民調，只有29.5%的民眾認為中共在港版國安法通過後武力犯台的可能大增，56.6%並不認同。若直接詢問中共犯台的可能性，79.6%民眾認為中共不可能犯台，只有11.6%認為中共可能犯台。

若中共犯台民眾是否願意上戰場抵抗中共，願意（48.4%）和不願意（42.3%）的比例參半；至於兩岸衝突美方是否會出兵援助上，58.7%台灣民眾認為美方會出兵援助，僅28.6%民眾認為不會。但對於是否應增加軍事預算來提升國防戰力，贊成的有52.9%，不贊成的34.1%。

針對「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），則有34.7%的民眾表示不清楚ECFA實施對台的利弊，但仍有42.6%的民眾認為ECFA對台灣是「利大於弊」，而傾向負面的「弊大於利」看法僅20.5%。然而問到兩岸局勢緊張台灣經濟能否承受衝擊時，有47.4%民眾認為不能承受，認為可以承受的有38.9%，看法分歧。

本次調查是中華民意研究協會於109年8月11日至14日進行的調查，樣本數為1068個，以單純隨機抽樣方式（SRS）估計抽樣誤差，在95%的信心水準下，其最大誤差不超過±3%。